Frankfurt am Main (APA) - Die Zinssätze am Euro-Geldmarkt lauteten am Freitagvormittag wie folgt:

~ --- 1 Monat 3 Monate 1 Jahr Euro -0,440 – -0,340 -0,380 – -0,280 -0,180 – -0,080 US-Dollar 2,395 – 2,645 2,515 – 2,765 2,685 – 2,935 Pfund 0,660 – 0,860 0,770 – 0,970 1,070 – 1,270 Sfr -0,845 – -0,695 -0,785 – -0,635 -0,595 – -0,445 Yen -0,290 – -0,140 -0,340 – -0,190 -0,215 – -0,015 ~