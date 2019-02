Fußball: Austria bestreitet im März Testspiel in St. Petersburg

Wien (APA) - Die Austria wird nach Abschluss des Grunddurchgangs in der Fußball-Bundesliga ein Testspiel in Russland bestreiten. Am 23. März geht es gegen Zenit St. Petersburg, gespielt wird in der neuen Gazprom Arena, wie die Wiener am Montag bekannt gaben. Die Austria verbindet mit Zenit eine Zusammenarbeit, seit August ist Zenits Geldgeber Gazprom auch Sponsor der Favoritner.