Schmuck im mittleren fünfstelligen Eurobereich in Tirol gestohlen

Innsbruck (APA) - Schmuck im Wert eines mittleren fünfstelligen Eurobetrags ist in der Zeit zwischen 3. und 12. Februar aus einer Villa in Innsbruck gestohlen worden. Der genaue Tathergang sei jedoch noch sehr unklar, sagte eine Sprecherin der Polizei am Montag zur APA. Der Täter dürfte jedoch Zugang zu dem Haus gehabt haben, da es keine Einbruchsspuren gebe.

Deshalb handle es sich bei der Tat auch um schweren Diebstahl und nicht um Einbruch, so die Polizistin. Es fehlte unter anderem ein Anhänger in Form einer Schneeflocke. Nähere Hintergründe zu der Tat waren vorerst nicht bekannt.