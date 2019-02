Koalitionspartner startet Online-Befragung zu Salvini-Immunität

Rom (APA) - Die Aktivisten der in Italien regierenden Fünf Sterne-Bewegung beteiligen sich am Montag an einer Online-Befragung. Dabei geht es um die Aufhebung der parlamentarischen Immunität von Innenminister Matteo Salvini. Die Aktivisten können auf der Online-Plattform darüber abstimmen, ob die Fünf-Sterne-Parlamentarier im Senat für oder gegen die Aufhebung von Salvinis Immunität stimmen sollen.

Sollte die Immunität des Lega-Chefs aufgehoben werden, droht ihm ein Verfahren wegen Freiheitsberaubung in Zusammenhang mit den 177 Migranten, die im August tagelang an Bord des Schiffes „Diciotti“ ausharren mussten, bevor sie an Land gehen durften. Das Ergebnis der Online-Befragung wird am Montag nach 19 Uhr erwartet. Die Fünf Sterne-Bewegung, die stark auf Basisdemokratie setzt, organisiert öfters Abstimmungen unter ihren Anhängern, um die Linie der Bewegung bei politischen Angelegenheiten zu bestimmen.

Fünf-Sterne-Chef und Vizepremier Luigi Di Maio, der den harten Einwanderungskurs des Koalitionspartners Lega teilt, hofft, dass die Aktivisten seiner Bewegung dafür stimmen, dass Salvini ein Prozess erspart bleibt. Dies widerspräche jedoch der bisherigen Position der Fünf Sterne, die sich grundsätzlich für die Aufhebung der Immunität bei Verfahren gegen Parlamentarier ausgesprochen hatte.

Innenminister Salvini zeigte sich im Vorfeld der Online-Befragung gelassen: „Die Fünf-Sterne-Anhänger können wählen, wie sie wollen, ich mache mir keine Sorgen“, versicherte er. Ein Ausschuss im Senat prüft derzeit die gegen Salvini erhobenen Vorwürfe. Der Präsident des Ausschusses, Maurizio Gasparri, erklärte, er werde die Senatoren aufrufen, gegen die Aufhebung von Salvinis parlamentarischer Immunität zu stimmen. Sollte Salvinis Immunität aufgehoben werden, drohen ihm ein Prozess und bis zu 15 Jahre Haft. Voraussichtlich im März wird der Senat, dem Salvini seit den Parlamentswahlen im März 2018 angehört, in Sachen Immunität des Innenministers entscheiden.