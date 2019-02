Nordische WM: Kombinierer als erste ÖSV-Athleten nach Seefeld

Seefeld (APA) - Die Nordischen Kombinierer des ÖSV weichen bei der Heim-WM in Seefeld nicht von den aus dem Weltcup vertrauten Abläufen ab. Das Sextett um die zweifachen Weltcup-Saisonsieger Mario Seidl und Franz-Josef Rehrl wohnt während der Titelkämpfe wie schon während des „Nordic Triple“ in den vergangenen Jahren im Hotel Hochland. Skispringer und Langläufer sind im Hotel Bergland untergebracht.

Die Kombinierer waren am vergangenen Wochenende im Gegensatz zu den anderen Sparten nicht mehr im Weltcup-Einsatz. Die Österreicher haben zuletzt ein Trainingslager in Oberstdorf absolviert und reisten am Sonntag bzw. Montag als erste ÖSV-Athleten nach Seefeld. Schon Dienstagvormittag steht auf der Innsbrucker Bergiselschanze das erste Training für den Großschanzen-Einzelbewerb am Freitag (Springen 10.30 Uhr/10km-Langlauf 16.15 Uhr in Seefeld) auf dem Programm.