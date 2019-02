Polen nimmt an Visegrad-Treffen in Jerusalem nicht teil

Warschau (APA) - Polen hat nach Äußerungen des neuernannten israelischen Außenministers Israel Katz seine Teilnahme am Gipfel der Visegrad-Staaten in Israel abgesagt. Dies teilte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki im polnischen Fernsehen mit.

Hintergrund ist ein Streit zwischen beiden Ländern, ob Polen mit den NS-Besatzern während des Zweiten Weltkrieges kollaboriert haben. Morawiecki bezeichnete die Worte von Katz als „unzulässig und rassistisch“. Die israelische Botschafterin Anna Azari wurde ins Warschauer Außenministerium zitiert, wie die Behörde angab.

Katz hatte am Sonntagabend im israelischen Fernsehen gesagt: „Es gab viele Polen, die mit den Nazis kollaboriert haben.“ Katz - selbst Sohn von Holocaustüberlebenden - verwies auf eine Aussage von Ex-Ministerpräsident Yitzhak Shamir: „Die Polen haben Antisemitismus mit der Muttermilch aufgesogen.“ Katz war erst am Sonntag zum amtierenden Außenminister ernannt worden. Mit seinen Aussagen heizte er den eigentlich beigelegten Streit mit Polen wieder an.

Ein Sprecher von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu äußerte sich zunächst nicht zu der Absage Polens und den Aussagen von Katz.

Regierungschef Morawiecki hatte seinen Besuch für das Visegrad-Treffen am Montag und Dienstag in Jerusalem bereits zuvor kurzfristig abgesagt. Vorausgegangen war ein Streit über israelische Berichte zu Aussagen von Netanyahu zur Kollaboration von Polen mit Nationalsozialisten. Statt Morawiecki sollte Außenminister Jacek Czaputowicz nach Israel reisen. Netanyahu hatte 2017 an einem Treffen der Gruppe teilgenommen und die Länder dann nach Israel eingeladen. Der Gruppe der Visegrad-Staaten gehören Polen, Tschechien, die Slowakei und Ungarn an

Mit dem Überfall Deutschlands auf Polen am 1. September 1939 hatte der Zweite Weltkrieg begonnen. Seit knapp einem Jahr gilt in Polen ein neues Gesetz, das es unter Geldstrafe stellt, der polnischen Nation eine Verantwortung für die von Nazi-Deutschland begangenen Verbrechen zuzuschreiben. Morawiecki hob hervor, die „historische Wahrheit“ sei für Polen fundamental.