KRAGES-Entlassungen - KRAGES verweist auf Generalvergleich

Eisenstadt (APA) - Er als Geschäftsführer der KRAGES (Burgenländische Krankenanstalten-Gesellschaft m.b.H.) sei „für Transparenz - im Rahmen der Gesetze und gemäß unserer Verträge“, so KRAGES-Chef Harald Keckeis am Montag zur Kritik der ÖVP Burgenland. Zur Causa Schnedl sei schon „alles gesagt worden: Es gibt einen Generalvergleich. Wir haben uns dabei als Vertragspartner zur Verschwiegenheit verpflichtet.“

„An diesen Vertrag werden wir uns auch halten“, so Keckeis in einer Aussendung. Der KRAGES-Geschäftsführer fügte hinzu: „Grundsätzlich würde ich es begrüßen, wenn man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der KRAGES nun in Ruhe arbeiten lässt - im Sinne der Patientinnen und Patienten im Burgenland.“

Was die Angelegenheit der MRT-Befundungen von zusätzlichen ambulanten Patienten betreffe, habe man das Erkenntnis des Landesverwaltungsgerichts „selbstverständlich bedacht und entsprechend umgesetzt“, erläuterte Keckeis: „Die jetzige Lösung bei den zusätzlichen Befundungen von ambulanten Patienten an den drei MR-Standorten ist ganz im Sinne der Patientinnen und Patienten im Burgenland - in keinem anderen Bundesland kommt man derzeit so schnell zu einem MR-Termin wie bei uns.“