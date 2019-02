Wiener Börse (Mittag) - ATX hält Auftaktgewinne nicht vollständig

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich heute, Montag, zu Mittag bei moderatem Volumen mit etwas freundlicher Tendenz präsentiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 3.031,37 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 7,61 Punkten bzw. 0,25 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt -0,10 Prozent, FTSE/London -0,14 Prozent und CAC-40/Paris +0,18 Prozent.

Damit konnte der österreichische Leitindex im Verlauf seine Gewinne nicht vollständig halten. Im Frühhandel hatte sich der ATX etwas über dem europäischen Niveau gezeigt. Die Vorgaben aus Übersee waren freundlich ausgefallen, doch kursbewegende Impulse blieben weitgehend aus. Weder auf dem Konjunkturdatenkalender noch bei den Unternehmensnachrichten gab es relevante Meldungen. Auch am Nachmittag dürfte es ruhig bleiben, unter anderem, weil die US-Börsen feiertagsbedingt geschlossen bleiben.

Bereits in der Früh hatten vor allem die Aktien von Schwergewichten wie der Raiffeisen Bank International (RBI) und der Erste Group fester tendiert. Im Mittagshandel zeigten sich die Anteilsscheine der RBI (plus 2,27 Prozent auf 23,02 Euro) und der Erste Group (plus 0,69 Prozent auf 32,22 Euro) weiterhin deutlich im Plus. Anders erging es den Papieren der voestalpine. Ihr Kurs hatte zunächst ebenfalls deutlich zulegen können, drehte im Laufe des Vormittags allerdings in die Verlustzone. Zuletzt notierten die Titel mit einem Abschlag von 0,85 Prozent auf 25,57 Euro.

Der Börsenneuling Marinomed hat unterdessen mit der Wandlung einer Anleihe in neue Aktien sein Grundkapital merklich aufgestockt. Die Anzahl der Aktien erhöhe sich um 170.772 auf 1.430.772, das entspreche einem Anstieg des Grundkapitals um rund 13,6 Prozent, gab das Unternehmen am Montag bekannt. Der Streubesitz erhöht sich dadurch auf rund 39 Prozent. Zu Mittag notierten die Marinomed-Titel um 3,16 Prozent tiefer auf 76,50 Euro.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX kurz nach Sitzungsbeginn bei 3.039,33 Punkten, das Tagestief lag gegen 10.47 Uhr bei 3.022,46 Einheiten. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 0,20 Prozent höher bei 1.530,20 Punkten. Im prime market zeigten sich 18 Titel mit höheren Kursen, 17 mit tieferen und zwei unverändert.

Bis dato wurden im prime market 822.550 (Vortag: 867.451) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 20,98 (22,15) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Erste Group mit 168.423 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 5,43 Mio. Euro entspricht.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA210 2019-02-18/12:18