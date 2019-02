Einbrüche in Wien-Döbling und Donaustadt - Polizei sucht Diebesgut

Wien (APA) - Nach zwei Einbrüchen in Wien-Döbling und in der Donaustadt sucht die Wiener Polizei nach dem Diebesgut. Zwischen dem 19. und dem 26. Jänner sind laut Polizeisprecherin Michaela Rossmann in eine Wohnung in der Döblinger Hauptstraße eingedrungen, indem sie eine Balkontür einschlugen. Mit Schmuck ergriffen sie die Flucht.

Am 28. Jänner kamen Einbrecher über eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus im Donaufeld und entwendeten ebenfalls Schmuck. Im Döblinger Fall bittet die Exekutive um Hinweise an die Außenstelle West des Landeskriminalamtes unter der Telefonnummer 01-31310-25800 DW. Für die Donaustadt ist die Außenstelle Nord unter 01-31310-67800 DW zuständig.

(S E R V I C E - Links zur Fahndung nach den gestohlenen Schmuckstücken - Döbling: http://go.apa.at/cOYpmt8T; http://go.apa.at/S9RRwSpt; Donaustadt: http://go.apa.at/mmWBR3XU; http://go.apa.at/J4gO4WSK; http://go.apa.at/lKTl6vkZ )