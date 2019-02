Toto: Dreifachjackpot mit 130.000 Euro wartet

Wien (APA) - Der Toto Jackpot geht in die nächste Runde, denn auch am Wochenende hat es in der Runde 7B keinen Dreizehner gegeben. Damit wurde aus dem Doppel- nun ein Dreifachjackpot, in der nächsten Runde warten etwa 130.000 Euro im Dreizehner-Gewinnrang. Zwei Spielteilnehmer tippten einen Zwölfer und erhalten dafür etwas mehr als 4.000 Euro.

Jackpot heißt es weiterhin im ersten Rang der Torwette. Jener im zweiten Rang wurde fünfmal geknackt, was jeweils rund 300 Euro brachte. Annahmeschluss für die Runde 8A ist am Dienstag um 18.45 Uhr.

~ Toto-Gewinnermittlung der Runde 7B: Dreifachjackpot Dreizehner, im Topf sind 130.000 Euro

2 Zwölfer zu je 4.193,20 38 Elfer zu je 49,00 314 Zehner zu je 11,80 3.774 5er Bonus zu je 0,40

Torwette: 1. Rang: Jackpot zu 13.332,72

2. Rang: 5 Gewinner zu je 292,00

3. Rang: 53 zu je 13,40 Hattrick: Jackpot zu 114.307,31

(ohne Gewähr) ~