IS-Anhängerinnen wollen zurück in Heimat - In Österreich nur ein Fall

Damaskus/Washington/London (APA) - Während die Politik über den Umgang mit Jihad-Rückkehrern diskutiert, melden sich immer mehr weibliche Anhänger der Terrormiliz „Islamischer Staat“ zu Wort und fordern die Rückholung in ihre Heimatländer. Nach der Britin Shamima Begum wurde am Montag der Fall der US-Bürgerin Hoda Muthana bekannt. In Österreich gibt es laut Außenministerium derzeit nur einen bekannten Fall.

Es handle sich dabei um eine junge Frau, die vor vier Jahren von Wien nach Syrien ausreiste, um sich dem IS anzuschließen, bestätigte ein Sprecher des Außenamtes entsprechende Medienberichte gegenüber der APA. Die heute 20-Jährige wurde von einem afghanischen IS-Kämpfer schwanger. Momentan befindet sie sich mit ihrem mittlerweile eineinhalb Jahre alten Sohn in kurdischer Haft, wie die ORF-Sendung „Wien heute“ und die Tageszeitung „Österreich“ am Wochenende berichteten. Jetzt wolle sie zurück nach Österreich.

Grundsätzlich nehme Österreich seine Staatsbürger zurück. Man sei gerade dabei, die „praktischen Möglichkeiten einer Rückholung“ zu prüfen, so der Außenministeriumssprecher zur APA. Dabei gehe es auch um das Kindeswohl. Aktuell sei das aber der einzig bekannte Fall, wo es um die Rückholung österreichischer Staatsbürger gehe, betonte der Sprecher.

Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) erklärte zu Beginn des EU-Außenministerrates in Brüssel, dass es „prioritäre Fälle“ gebe, ohne aber Details zu nennen. Hier würden „Überlegungen der konsularischen Schutzpflicht“ greifen.

Auch die US-Bürgerin Muthana wird derzeit von Kurden im Flüchtlingslager Al-Hul festgehalten und will nun zurück in ihre Heimat, wie die britische Tageszeitung „Guardian“ berichtete. Die 24-Jährige aus dem US-Staat Alabama sei die einzige Amerikanerin unter rund 1.500 ausländischen Frauen und Kindern in Al-Hul. Ihre Entscheidung, sich dem IS anzuschließen, sei ein großer Fehler gewesen, sagte Muthana dem Blatt. Sie sei online radikalisiert worden und bereue nun ihre Entscheidung, sagte die Mutter eines 18 Monate alten Sohnes. „Ich dachte, ich hätte für Gott das Richtige getan.“

Ebenso wie die junge Wienerin war Muthana im November 2014 über die Türkei nach Syrien eingereist. In den sozialen Medien verbreitete Muthana IS-Propaganda und wiegelte Anhänger gegen die USA auf. Nun gibt sie an, dass andere etwa ihren Twitter-Account geführt hätten.

Kontakt zu den US-Behörden habe sie zwar noch nicht aufgenommen, sagte die IS-Unterstützerin dem „Guardian“, aber sie würde die USA um Verzeihung bitten. „Ich glaube, dass Amerika jedem eine zweite Chance gibt.“ In den Nahen Osten wolle sie nie wieder zurückkehren.

Der Fall der Britin Shamima Begum sorgt indes in Großbritannien für Diskussionen. Die 19-Jährige will nach der Geburt ihres Sohnes zurück nach London, damit ihr drittes Kind bessere Überlebenschancen hat. Zwei Babys, die sie in Syrien geboren hatte, seien bereits gestorben. Der britische Innenminister Sajid Javid hatte sich ablehnend zu einer Rückkehr geäußert.