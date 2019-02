Umfrage: Spanier für „politischen Dialog“ im Katalonien-Konflikt

Madrid/Barcelona (APA) - Der Katalonien-Konflikt war nicht nur Auslöser für die Ausrufung von Neuwahlen in Spanien. Die spanischen Parteien machen die vorgezogenen Parlamentswahlen vom 28. April derzeit auch zu einer Art Plebiszit über die zukünftige Lösung des Konflikts. Die Mehrheit der Spanier unterstützt laut eine aktuellen Umfrage den „politischen Dialog“.

Während Spaniens sozialistischer Ministerpräsident Pedro Sanchez (PSOE) seinen „politischen Dialog“ mit den Separatisten verteidigt, will der konservative Oppositionsführer Pablo Casado (PP) zur Politik der harten Hand zurückkehren. Casado, unterstützt von den rechtsliberalen Ciudadanos und der rechtsextremen Vox-Partei, spricht sich sogar für die permanente Anwendung des Artikels 155 aus, der Zwangsverwaltung Kataloniens, um die Unabhängigkeitsbewegung in die Knie zu zwingen.

Die Mehrheit der Spanier scheint aber eher mit Sanchez‘ „politischem Dialog“ zu sympathisieren, um den Katalonien-Konflikt zu lösen. Das ergibt zumindest eine am Montag veröffentlichte Umfrage des Meinungsforschungsinstituts GAD3 für die katalanische Tageszeitung „La Vanguardia“. Demnach sprechen sich 52,3 Prozent der Spanier für einen Dialog zwischen der separatistischen Regionalregierung von Quim Torra in Barcelona und der spanischen Zentralregierung aus, um den Unabhängigkeitskonflikt zu lösen.

Vor drei Monaten bevorzugten laut GAD3 noch genau 50 Prozent die Anwendung des Artikels 155. Heute sind nur noch knapp ein Drittel der Befragten, die glauben, die Politik der harten Hand der rechtskonservativen Parteien könnte den Konflikt lösen.

Die rechtskonservativen Parteien und die rechte Vox veranstalteten am vorletzten Sonntag in Madrid eine Massendemo gegen die Katalonien-Politik der sozialistischen Regierung. Sie behaupteten, Regierungschef Sanchez setze mit zu viel Entgegenkommen die Einheit des Landes aufs Spiel. Auslöser war, dass die Sozialisten bei den Gesprächen mit den Separatisten einen „Vermittler“ akzeptierten. Als die katalanischen Separatisten ebenfalls den Druck von der anderen Seite erhöhten, brach Sanchez die Gespräche zunächst ab. Daraufhin unterstützten die beiden katalanischen Separatistenparteien – zusammen mit der rechtskonservativen Oppositionspartei PP und den Ciudadanos – am Mittwoch nicht den Haushaltsentwurf von Sanchez‘ Minderheitsregierung und provozierten damit die Ausrufung von Neuwahlen.

Laut der GAD3 Umfragen glauben 47 Prozent der Spanier, ein solcher „Vermittler“ sei notwendig, um die Gespräche voranzubringen. 44 Prozent sind gegen einen Vermittler. Auch ist eine knappe Mehrheit von 51 Prozent der Meinung, die bisherigen Gespräche der Regierung mit den Separatisten habe keineswegs die Einheit Spaniens aufs Spiel gesetzt.