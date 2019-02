Sautens (APA) - Jener 71-Jährige, der am Montag in Sautens im Tiroler Bezirk Imst seine Frau mit einem Messer auf offener Straße attackiert hatte, hat sich laut Polizei das Leben genommen. „Der Mann wurde in der Nähe seines Wagens gefunden“, sagte LKA-Chef Walter Pupp der APA.

Die Frau wurde mit schweren Verletzungen in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Sie erlitt unter anderem eine Schnittverletzung im Halsbereich.