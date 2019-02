Tiroler beglich in Bayern 2.800 Euro Justizschulden

Rosenheim (APA) - Ein Tiroler ist am Samstag bei Brannenburg in Bayern von der deutschen Polizei gestoppt worden. Bei der Kontrolle kam heraus, dass der Mann nach einer Verurteilung wegen illegalen Autorennens 2.800 Euro Strafe offen hatte. Er beglich die Justizschulden und entging somit einer Ersatzhaft, berichtete die Rosenheimer Polizei in einer Aussendung am Montag.

Der 22-Jährige wurde Samstagabend von einem mobilen Team der deutschen Bundespolizei angehalten. Die Überprüfung ergab, dass der Tiroler von der Staatsanwaltschaft in Rosenheim gesucht wurde. Laut eigenen Angaben war der junge Mann in der Vergangenheit an illegalen Autorennen beteiligt. Nach einer Verurteilung wegen verbotener Kraftfahrzeugrennen im Sommer 2018 hatte er seine Geldstrafe in Höhe von 2.800 Euro bisher nicht beglichen. Die ersatzweise angeordnete 70-tägige Freiheitsstrafe konnte er jedoch durch das Zahlen der geforderten Summe an Ort und Stelle abwenden.