Sperre des Neutors: Verkehrspolitischer Coup in der Stadt Salzburg

Salzburg (APA) - Drei Wochen vor der Gemeinderatswahl in der Stadt Salzburg am 10. März hat sich eine Allianz aus SPÖ, Bürgerliste und NEOS am Montag überraschend auf eine Sperre des Neutors für den Individualverkehr verständigt. Die drei Parteien setzen dabei alles daran, den Schritt für weniger Autoverkehr in der Innenstadt noch vor dem Wahlsonntag durchzusetzen - und das klar gegen die Bürgermeisterpartei ÖVP.

„Es wird Zeit, dass ein Stück Altstadt endlich vom Verkehrswahnsinn befreit wird und seine urbanen Qualitäten entfalten kann“, sagte der scheidende Planungsstadtrat Johann Padutsch (Bürgerliste). Das Neutor, offiziell eigentlich Sigmundstor, ist ein 131 Meter langer Straßentunnel, der die Altstadt mit den Stadtteilen im Westen verbindet. Verkehrsexperten haben eine Sperre für den Individualverkehr schon lange gefordert. Eine Mehrheit dafür hat sich aber bisher nie gefunden.

„Jetzt haben wir uns über Parteigrenzen hinweg verständigt“, sagte Padutsch. Er rechne mit einer Umsetzung bis Ende Mai und 7.000 Autofahrten weniger pro Tag in der Innenstadt - eine Verkehrsreduktion um rund zwei Drittel. Auch auf einigen Einfallstraßen soll der Verkehr teilweise deutlich abnehmen. Der entsprechende Amtsbericht soll noch am kommenden Donnerstag im Planungsausschuss beschossen werden.

„Wir hoffen Bürgermeister Harald Preuner akzeptiert die Mehrheit und ist Demokrat genug, die Maßnahme nicht zu blockieren“, sagte Padutsch. „Ich gehe davon aus, dass es auch nach der Wahl eine Mehrheit für den Schritt in dieser Konstellation geben wird.“ Derzeit halten SPÖ, Bürgerliste und NEOS sieben der zehn Sitze im Planungsausschuss. Einen Gemeinderatsbeschluss braucht es für die Sperre übrigens nicht. Es handle sich nur um ein „kleinräumiges Verkehrskonzept“.

Nicht betroffen von der geplanten Regelung sind Öffis, Taxis, Fiaker, der Lieferverkehr oder die Zufahrt für Bewohner. Beim Haus der Natur am Franz-Josef-Kai soll der Verkehr zudem wieder entlang der Salzach geführt werden - für Autofahrer falle damit eine komplizierte Schleife weg. Die Schattenseite der Sperre: Auf zwei Ausweichstraßen werde sich der Verkehr um ein Fünftel und bzw. ein Zehntel erhöhen. „Die Erfahrung hat aber gezeigt, dass die Mehrbelastung mit der Dauer der Sperre abnimmt“, erklärte Padutsch.

Der Impuls für die Idee kam übrigens von NEOS-Baustadtrat Lukas Rößlhuber. Im Zuge einer baustellenbedingten Komplettsperre des Neutors im Herbst 2018 habe man erkannt, wie die Menschen sofort begonnen hätten, den Straßenraum für sich zu nützen. „Es entsteht ein neues Altstadtviertel, mit Plätzen, die wir in Zukunft weiterentwickeln und gestalten können.“

Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) sprach heute davon, dass es in der Verkehrspolitik mehr Mut brauche. „Wir wollen alle weniger Autos in der Innenstadt. Die Wähler sollen wissen, dass es hierfür eine Mehrheit gibt.“ Andere Städte seien Salzburg hier weit voraus. „Freie Fahrt für freie Bürger kann nicht mehr funktionieren.“ Die Neutorsperre bringe nicht nur mehr Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer, auch der Öffentliche Verkehr werde massiv beschleunigt und die Luftqualität profitierte. „Und es wird mehr Aufenthaltsqualität und Lebensqualität auf den Plätzen geben.“ Und die Altstadt bleibe auch nach der Sperre 365 Tage im Jahr weiter mit allen Verkehrsmitteln erreichbar.

