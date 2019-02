Herbstferien: Gros der Bundesländer startet erst 2020/21

Wien (APA) - Die Herbstferien-Ära beginnt heuer noch ohne einheitliche Herbstferien. Die meisten Bundesländer verzichten nämlich auf die gesetzlich eingeräumte Möglichkeit, im Rahmen einer Übergangsregelung schon im kommenden Schuljahr Herbstferien einzuführen, zeigt ein Rundruf der APA. Verpflichtend eingeführt wird die neue Ferienregelung erst ab 2020/21.

Gerade heuer würde sich aufgrund des Falls der Feiertage eine einheitliche Regelung anbieten: Da der Nationalfeiertag und Allerseelen auf einen Samstag fallen, müssen für Herbstferien vier Tage freigegeben werden (der Freitag ist mit Allerheiligen ein Feiertag, Anm.). Die Schulen selbst haben aber nur zwei (Pflichtschulen) bzw. drei (höhere Schulen) schulautonome Tage zu vergeben.

Kärntens Bildungsreferent, Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ), ließ allerdings schon am Sonntag via Social Media wissen, dass man „in Kärnten Schüler, Eltern, Familien keine vorzeitigen Herbstferien aufzwingen“ werde. Die Bundesregierung solle sich in Sachen Bildung besser um eine Stärkung der MINT-Fächer, Digitalisierung, Coding und verschränkten Ganztagesunterricht kümmern statt mit der „Zwangsbeglückung“ Herbstferien eine Forderung der Tourismuswirtschaft zu erfüllen, meinte Kaiser.

In Wien wird man die einheitlichen Herbstferien zwar ebenfalls nicht vorziehen, hieß es aus dem Büro von Bildungsdirektor Heinrich Himmer. Man setzt aber auf eine pragmatische Lösung: Die zwei zentral von der Bildungsdirektion zu vergebenden schulautonomen Tage werden auf den 30. und 31. Oktober gelegt. Damit haben die Schulen dann ausreichende „eigene“ schulautonome Tage für Herbstferien.

Ähnlich geht Niederösterreich vor. Auch hier verzichtet man auf die vorzeitige Einführung, so Bildungsdirektor Johann Heuras bei einer Pressekonferenz am Montag. Allerdings werde man den Schulen durch das Legen der zentralen schulautonomen Tage die Einführung von künstlichen Herbstferien ermöglichen.

Auch in Salzburg und der Steiermark verzichtet man 2019/20 noch auf einheitliche Herbstferien, hieß es aus den Bildungsdirektionen. Noch keine Entscheidung gefallen ist in Oberösterreich und dem Burgenland. Dort will man noch die konkrete gesetzliche Regelung abwarten und mit den Schulpartnern das Vorgehen beraten. Vorerst keine Stellungnahme gibt es aus Tirol.

Zurücklehnen kann sich Vorarlberg: Dort hat man die Frage bereits seit 2004 landesgesetzlich gelöst - zugunsten von einheitlichen freien Tagen zwischen 26. Oktober und 2. November.