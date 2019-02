Europas Leitbörsen im Verlauf weiter wenig bewegt

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Aktienmärkte haben sich am Montag im Verlauf wenig bewegt. Ein leerer Konjunkturdatenkalender und feiertagsbedingt geschlossene Börsen in den USA dürften den Handel diesseits des Atlantiks in engen Bahnen verlaufen lassen.

Der 50 führende Unternehmen der Eurozone umfassende Euro-Stoxx-50 stieg um leichte 0,03 Prozent auf 3.242,31 Punkte. Der DAX in Frankfurt notierte gegen 12.45 Uhr mit 11.286,97 Punkten und minus 0,11 Prozent. Der FT-SE-100 der Börse London verlor um 0,19 Prozent und notiert nun bei 7.222,59 Stellen.

Im Fokus standen weiterhin Autowerte, deren Nachfrage überwiegend sank. Denn das US-Handelsministerium hatte kürzlich seinen Prüfbericht über die Bedrohung der nationalen Sicherheit durch Importe von Autos vorgelegt. Dem US-Präsidenten Donald Trump bleiben nun 90 Tage Zeit, um zu entscheiden, ob er Zölle auf ausländische Autos verhängt. Volkswagen gaben zuletzt mit minus 1,3 Prozent die größten Kursverluste unter den Autoherstellern im Euro-Stoxx-50 ab. In Paris sackten Renault-Titel gar um 1,6 Prozent ab.

Kurzzeitig nach unten ging es auch für die französischen Papiere des Autozulieferers Faurecia, bevor sich die Aktien auf plus 0,4 Prozent erholten. Der Konzern konnte seine Margen steigern, warnte aber vor sinkenden Produktionszahlen der Autobranche.

Aufschläge verbuchten hingegen Bankenaktien: An die Spitze des Eurozonen-Leitindex kletterten Societe Generale, die um 2,4 Prozent fester gehandelt wurden als am Vortag. Dahinter rangierten Intesa Sanpaolo mit Kursgewinnen von 1,1 Prozent.

Bei Betrachtung der Einzelwerte sprangen Wirecard nach oben mit plus 12,4 Prozent. Die deutsche Finanzaufsicht BaFin untersagte neue Spekulationen auf fallende Aktienkurse beim Zahlungsdienstleister. Die „Financial Times“ hatte mehrfach über mögliche Bilanzierungsverstöße des Konzerns berichtet, was die Aktien des Zahlungsabwicklers ins Schleudern brachte.

In Großbritannien stiegen Reckitt Benckiser um 4,8 Prozent. Der Konzernumbau zahlt sich für den britischen Konsumgüterkonzern immer mehr aus, hatten die neusten Zahlen des Unternehmens belegt. Der Umsatz sei im vierten Quartal 2018 im fortzuführenden Geschäft um 2 Prozent auf 3,3 Mrd. britische Pfund gestiegen, teilte der für Marken wie Sagrotan, Calgon oder Clearasil bekannte Konzern mit.

~ ISIN EU0009658145 ~ APA265 2019-02-18/13:31