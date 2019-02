Deutschland deutet Lockerung von Waffen-Exportrichtlinie an

Berlin (APA/Reuters) - Die deutsche Regierung will bei künftigen gemeinsamen Rüstungsprojekten mit Frankreich die Richtlinien für den Export lockern. „Das erfordert auch von uns Kompromisse“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin.

Er bestätigte, dass beide Regierungen Mitte Jänner ein Papier erarbeitet hätten, das nun in eine „förmliche Vereinbarung“ überführt werden solle. Schon 2017 hätten Deutschland und Frankreich die Entwicklung gemeinsamer Kampfjets, Panzer und Artillerie beschlossen. Dafür sei es notwendig, dass man auch eine gemeinsame Haltung über Exportfragen habe, sagte Seibert.

Hintergrund ist die Debatte zwischen EU-Partnern über den deutschen Sonderweg bei der Ausfuhr von Rüstungsgütern. Deutschlands Exportstopp für Saudi-Arabien trifft auch die gemeinsam etwa mit Frankreich und Großbritannien hergestellten Waffensysteme. Auch Kanzlerin Angela Merkel hatte nach massiver Kritik von Unternehmen gemeinsame Richtlinien mit Frankreich ins Auge gefasst. Dagegen gibt es etwa in der SPD Widerstand.