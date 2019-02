USA erhöht Druck auf Serbien im Fall Bitiqi

Belgrad/Washington (APA) - Die USA haben den Druck auf Belgrad zwecks Aufklärung des 20 Jahre zurückliegenden Mordfalles an den Brüdern Bitiqi erneut erhöht. Wie die Tageszeitung „Blic“ am Montag berichtete, forderte eine US-Kongressdelegation am Rande der Münchener Sicherheitskonferenz von Serbien, den einstigen Befehlshaber einer serbischen Polizei-Sondereinheit, Goran Radosavljevic, festzunehmen und an die USA zu überstellen.

Radosavljevic war Chef des serbischen Polizei-Sondereinheit und damit auch zuständig für den Polizei-Stützpunkt bei Kladovo in Ostserbien, bei dem die Brüder Bitiqi - drei US-Bürger kosovo-albanischer Abstammung - im Juli 1999 ermordet wurden. Der Fall wurde nie zur Gänze aufgeklärt. Während des Kosovo-Krieges (1998-99) war Radosavljevic auch für antiterroristische Aktionen im Kosovo zuständig.

Heute betreibt Radosavljevic mehrere Sicherheitsfirmen in Belgrad und ist ein Spitzenfunktionär der regierenden Serbischen Fortschrittspartei von Präsidenten Aleksandar Vucic.

Die Brüder Agron, Mehmet und Ilir Bitiqi waren während des Kosovo-Krieges (1998/99) Angehörige der sogenannten Atlantik-Brigade der Kosovo-Befreiungsarmee (UCK), die für die Unabhängigkeit des Kosovo von Serbien kämpfte. Sie wurden nach Kriegsende im Juli 1999 wegen illegalen Aufenthalts in Serbien festgenommen und zu einer zweiwöchigen Haftstrafe verurteilt. Nach ihrer Freilassung aus dem Gefängnis im südserbischen Prokuplje brachte sie die Polizei auf den Stützpunkt in Kladovo. Ihre Leichen wurden im Frühjahr 2001 in einem Massengrab auf dem Übungsplatz entdeckt.

Das serbische Parlament hat in der Vorwoche einen Vertrag mit den USA ratifiziert, der die Auslieferung serbischer Staatsbürger an die USA ermöglicht, denen für ihre Straftat eine mehr als einjährige Haftstrafe droht.