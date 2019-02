KRAGES-Entlassungen - SPÖ: ÖVP fordere zu Vertragsbruch auf

Eisenstadt (APA) - Die SPÖ hat am Montag die wiederholte Forderung der ÖVP kritisiert, den zwischen der KRAGES (Burgenländische Krankenanstalten-Gesellschaft m.b.H.) und dem von ihr entlassenen Geschäftsführer Rene Schnedl geschlossenen Vergleich offenzulegen. Die Forderung der ÖVP an die KRAGES sei „eine unverhohlene Aufforderung zum Vertragsbruch“, stellte SPÖ-Landesgeschäftsführer Christian Dax fest.

„Die ÖVP kennt anscheinend die Rechtslage nicht und agiert nur populistisch“, so Dax in einer Aussendung. Der ÖVP-Politiker verwies wie auch die KRAGES auf den Umstand, dass es einen Generalvergleich gebe, wonach sich die Vertragspartner zur Verschwiegenheit verpflichtet hätten. Auch die Behauptungen von ÖVP-Klubobmann Christian Sagartz bezüglich der MRT-Befundungen von ambulanten Patienten würden nicht der Wahrheit entsprechen. „In keinem anderen Bundesland kommt man derzeit so schnell zu einem MR-Termin wie bei uns“, meinte Dax.

