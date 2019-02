Rad-WM: Kosten werden bei rund 13,5 Millionen Euro liegen

Innsbruck (APA) - Die Gesamtkosten für die Rad-WM, die vergangenen September in Tirol und Innsbruck über die Bühne gegangen ist, werden sich auf rund 13,5 Millionen Euro belaufen. „Wir werden bei 13 Millionen Mitte liegen“, sagte Georg Spazier, WM-Geschäftsführer, am Montag im Gespräch mit der APA. Sachleistungen seien dabei nicht eingerechnet. Die komplette Endabrechnung werde in etwa zwei Wochen vorliegen.

Von dem von Land und Stadt gewährten Vorschuss in der Höhe von drei Millionen wird „ein guter sechsstelliger“ Betrag zurückfließen, so Spazier. Der Großteil des Liquiditätsvorschusses, der den Veranstaltern Ende Juni gewährt worden war, wird somit nicht zurückgezahlt werden. Bei den Gesamtkosten liegt man mit rund 13,5 Millionen Euro etwas über den zu Beginn veranschlagten 12,8 Millionen Euro, die später noch auf 13,1 Millionen nach oben revidiert worden waren.

Man habe am Anfang das Budget „viel zu knapp“ kalkuliert, meinte Spazier. Die Innsbruck-Tirol Sports GmbH, deren Geschäftsführer Spazier ist, habe erst danach die Organisation der Rad-WM übernommen. Die ursprüngliche Kalkulation stammte von einem damals eigens gegründeten „Werbungsverein“, der für die Bewerbung von Tirol und Innsbruck als Austragungsstätte zuständig war.

„Wir werden noch heute (Montag, Anm.) nach Yorkshire (GBR), dem Veranstalter der heurigen Rad-WM, reisen“, sagte Spazier. Dort werde man sich zu einem Austausch mit den „Kollegen“ treffen. Auch eine Studie zur Wertschöpfung der Rad-WM in Tirol, wie sie vom Wirtschaftsprüfungsbüro Ernst & Young bereits für die Straßenrad-WM 2017 in Bergen in Norwegen durchgeführt wurde, soll in den kommenden Wochen vorliegen, fügte er hinzu.