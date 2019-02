17-Jähriger soll fünf Müllcontainer im Mostviertel angezündet haben

Waidhofen a.d. Ybbs (APA) - Ein 17 Jahre alter Mostviertler soll im Zeitraum von 31. Dezember 2018 bis Sonntag fünf Müllcontainer in Waidhofen an der Ybbs angezündet haben. Der Jugendliche wurde von der Polizei ausgeforscht und war zu den Brandstiftungen geständig. Er wurde der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt, berichtete die Exekutive am Montag in einer Aussendung.

Die Container befanden sich demnach meist in der Nähe von Wohnhausanlagen. Die Flammen wurden laut Polizei in allen fünf Fällen rasch gelöscht.