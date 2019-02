Wiener Börse (Nachmittag) - ATX notiert am Nachmittag knapp behauptet

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich heute, Montag, am Nachmittag bei durchschnittlichem Volumen mit knapp behaupteter Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 3.023,40 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 0,36 Punkten bzw. 0,01 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt -0,22 Prozent, FTSE/London -0,16 Prozent und CAC-40/Paris +0,11 Prozent.

Der ATX zeigte sich in der Früh noch deutlich befestigt, begann aber kurz nach Mittag seine Gewinne abzugeben, bevor er knapp in die Verlustzone kippte. Auch das europäische Börsenumfeld zeigte sich ohne klare Richtung. Nachdem schon der Datenkalender leer geblieben war, fehlten im Verlauf auch Impulse vom US-Markt, weil die New Yorker Börsen aufgrund eines Feiertages geschlossen bleiben.

Auf Unternehmensseite hat Palfinger überraschend bereits seine Geschäftszahlen für das Jahr 2018 präsentiert. Ursprünglich war die Zahlenvorlage für Dienstag angekündigt. Der Hersteller von Kränen und Hebevorrichtungen wies für das Geschäftsjahr ein Konzernergebnis von 57,95 Mio. Euro aus, nach einem Verlust von 11,42 Mio. Euro im Vorjahr. Der Umsatz legte 2018 gegenüber dem Vorjahr um ein Zehntel auf 1,62 Mrd. Euro zu. Der Palfinger-Kurs zeigte sich zuletzt unverändert auf 25,00 Euro.

Wichtige ATX-Vertreter, die Vormittag deutlich fester gestartet waren, gaben im Verlauf weite Teile ihrer Gewinne wieder ab. So legten Raiffeisen Bank International (RBI) noch 1,38 Prozent zu und den Aktien der Erste Group blieb noch ein Plus von 0,34 Prozent. Die Papiere der voestalpine waren noch am Vormittag ins Minus gerutscht und verbilligten sich zuletzt um 1,59 Prozent.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX kurz nach Handelsbeginn bei 3.039,33 Punkten, das Tagestief lag um 14.10 Uhr bei 3.020,80 Einheiten. Der ATX Prime notierte mit einem Minus von 0,03 Prozent bei 1.526,75 Zählern. Um 14.15 Uhr notierten im prime market 17 Titel mit höheren Kursen, 17 mit tieferen und drei unverändert.

Bis dato wurden im prime market 1.269.507 (Vortag: 1.286.950) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 32,614 (33,71) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Erste Group mit 222.620 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 7,17 Mio. Euro entspricht.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA304 2019-02-18/14:39