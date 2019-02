Bilderbuch bewirbt neue Platte mit europäischem Pass - Popnews

Wien (APA) - *

„Check your new identity“: Die österreichische Popband Bilderbuch hat sich für das Marketing zu ihrer neuen, am Freitag erscheinenden Platte „Vernissage My Heart“ eine besondere Aktion einfallen lassen. Auf der Webseite https://bilderbucheuropa.love bietet die Gruppe einen europäischen Pass an, den sich jeder Interessierte mit ein paar Klicks ausstellen und dann online teilen kann. Unter dem Motto „Europa 22“, benannt nach einem Song des neuen Albums, gehe es um ein „Leben ohne Grenzen“ und „Freedom zu verschenken“, wie aus den Lyrics zitiert wird. Dieser „EU-Passport“ wurde schon eifrig geteilt: Neben befreundeten Künstlern wie etwa Jan Böhmermann, Dendemann oder Mavi Phoenix hat diese Möglichkeit auch die deutsche Justizministerin Katarina Barley (SPD) genutzt.

Neuen Stoff gibt es ab 1. März von der britischen Rapperin Little Simz: Mit „Grey Area“ erscheint der dritte Longplayer der Musikerin, die eigentlich auf den Namen Simbiatu Ajikawo hört. Eingeflossen sind darauf wohl auch die Erfahrungen der vergangenen Monate, konnte Little Simz doch etliche Erfolge feiern und abseits ihres sehr gelungen Albums „Stillness in Wonderland“ (2016) auch mit den Gorillaz arbeiten. „Das vergangene Jahr war einfach verrückt, und ich hatte viel zu erzählen. Das ist immer eine gute Zeit für ein neues Album“, hatte Little Simz daher im vergangenen Jahr gegenüber der APA gemeint. Nun scheint die Arbeit beendet. Was man sich erwarten kann, davon gibt die erste Single „Selfish“ einen ersten Eindruck: entspannte Beats, soulige Einsprengsel, angenehm zeitlos.

Allerlei Zutaten vermengt Gnackwatschn auf der neuen EP „Die Wöt wird si weiterdrahn“: Das Sextett vergleicht sich selbst mit den „Berliner Beatsteaks, nur auf Steirisch“. Das trifft den Nagel zwar nicht ganz auf den Kopf, steckt aber den groben Rahmen ab: Rockige Töne und ein Zug nach vorne werden mit Mundarttexten garniert, wobei Gnackwatschn den durchaus ruralen Ska-Einfluss keineswegs unter den Teppich kehrt. Zudem beweist man auf Songs wie „Die Liada, de uns trogn“ ein Händchen für eingängige Melodien. Dass diese Stücke für energetische Konzerte gedacht sind, ist nicht schwer zu erraten. Am 8. März präsentiert die Band ihre EP im Wiener WUK, danach folgen Auftritte in Judenburg, Graz und St. Pölten.

An einer Neuinterpretation des Albumformats versucht sich First Breath After Coma: Die portugiesische Band legt mit „NU“ eine audiovisuelle Reise vor und begibt sich damit auf die Spuren von Kollegen wie Frank Ocean. So sind die acht darauf enthaltenen Songs gleichermaßen einzeln zu konsumieren, wie es auch einen dazu passenden Film gibt. Als stilistisches Motiv nutzt das Quintett dabei das Labyrinth, um „die komplexen Wege in die Tiefe der menschlichen Natur“ nachzuzeichnen. Musikalisch klingt das mal kühl wie James Blake, dann wieder aus dem Postrock-Lehrbuch gegriffen. Einfach machen es First Breath After Coma dem Hörer jedenfalls nicht. Stattdessen verspricht die Band „eine Geschichte über Geburt, Leben und Tod“.

Mächtige Sounds kündigen sich wieder aus dem Hause Inter Arma an: Die US-Metalband, die sich in der Vergangenheit etwa an dem 45-Minuten-Monstrum „The Cavern“ (2014) abgearbeitet haben, wird am 12. April ihr neues Album „Sulphur English“ veröffentlichen. Als Vorbote der neun Stücke dient „Citadel“, in dem sich Sänger Mike Paparo mit inneren Dämonen auseinandersetzt. „Dieser Song ist, wie die ganze Platte, eine sehr persönliche Angelegenheit für mich.“ Wobei Inter Arma einige der düstersten Riffs in ihrer Bandgeschichte als Untermalung gefunden haben, walzt sich das Stück doch unaufhaltsam durch eine spröde Einöde aus perkussivem Grundgerüst und atmosphärischem Rauschen. „Wir schaffen unsere Musik nach unseren Regeln und weigern uns, Kompromisse einzugehen“, so Paparo. Klingt ganz danach.