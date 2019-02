Trumps IS-Forderung: Kneissl verweist auf konsularische Schutzpflicht

Brüssel (APA) - Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) hat angesichts der Forderung von US-Präsident Donald Trump, IS-Kämpfer aus Syrien zurückzunehmen und in Europa vor Gericht zu stellen, erneut auf die konsularische Schutzpflicht verwiesen. Sie sprach sich für einen engeren nachrichtendienstlichen Austausch der EU-Staaten über IS-Kämpfer aus.

Das Thema sei aber eine nationalstaatliche Angelegenheit, so Kneissl am Montag in Brüssel. Dies habe auch die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini festgestellt.

„Gerade wenn es um Minderjährige und Mütter geht, müssen wir auch immer das Element der konsularischen Schutzpflicht hereinholen, natürlich in Tandem mit dem, was Justiz und Sicherheitsbehörden sagen“, sagte Kneissl. Sie habe bekannte Konsularfälle zur Priorität erklärt.

Von männlichen IS-Kämpfern mit terroristischer Tätigkeit „haben wir keine Daten, dass die zurückkehren wollen“, erklärte Kneissl. Es sei nicht auszuschließen, dass diese nach Libyen weiterziehen. Jedenfalls sei es auch eine Frage des Zugangs, und man wolle die eigenen diplomatischen Mitarbeiter nicht unnötig in Gefahr bringen.

Dass die USA - so wie von Trump angedroht - die IS-Kämpfer ansonsten einfach freilassen, kann sich Kneissl nicht vorstellen. Dies würde keiner der US-Verbündeten mittragen. „Das Problem wird uns in irgendeiner Form erhalten bleiben.“

Die EU-Außenminister berieten außerdem über die Lage in Venezuela. Kneissl sagte, das jüngste Einreiseverbot für EU-Abgeordnete werde offiziell zur Sprache gebracht . Es sei Usus, dass parlamentarische Delegationen Zutritt erhalten würden. Weitere Sanktionen der EU seien kein Thema gewesen. Kneissl zufolge spielt China als Abnehmer der venezolanischen Erdölreserven eine entscheidende Rolle.