Wiener Börse (Einheitswerte) - Drei Gewinner, fünf Verlierer

Wien (APA) - Bei den im standard market auction der Wiener Börse gelisteten Aktien sind am Montag drei Kursgewinnern fünf -verlierer und vier unveränderte Titel gegenüber gestanden. Meistgehandelte Titel waren Oberbank-Stämme mit 1.628 Aktien (Einfachzählung)

Die Gewinner bei den Aktien im standard market auction waren K Industries mit plus 1,47 Prozent auf 55,20 Euro (173 Aktien), BTV-Vorzüge mit plus 0,90 Prozent auf 22,40 Euro (35 Aktien) und Oberbank-Stämme mit plus 0,22 Prozent auf 93,00 Euro (1.628 Aktien).

Die größten Verlierer waren Ottakringer-Stämme mit minus 7,81 Prozent auf 118,00 Euro (10 Aktien), Burgenland Holding mit minus 2,67 Prozent auf 73,00 Euro (110 Aktien) und Maschinenfabrik Heid mit minus 2,61 Prozent auf 2,24 Euro (500 Aktien).

Im direct market plus stiegen DWH Deutsche Werte Holding um 2,51 Prozent auf 4,90 Euro (3.740 Aktien) und startup300 gewannen 1,22 Prozent auf 8,30 Euro (8.334 Aktien).