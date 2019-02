Nachrichten leicht verständlich (in den Sprachstufen B1 und A2)

Österreichischer 3-fach Sieg zum Abschluss der Ski-WM in Aare

Aare - Die Ski-WM in Schweden im Ort Aare ist am Sonntag zu Ende gegangen. Zum Abschluss gewannen im Herren-Slalom gleich 3 Österreicher eine Medaille. Marcel Hirscher fuhr auf Platz 1 und gewann damit Gold. Michael Matt holte sich mit dem 2. Platz Silber und Marco Schwarz mit dem 3. Platz Bronze. Für Marcel Hirscher war es schon die 7. Goldmedaille bei einer WM. Er ist damit der erfolgreichste Ski-WM-Teilnehmer aller Zeiten. Bei der WM in Aare gewann Österreich insgesamt 8 Medaillen.

Erklärung: Slalom

Im Ski-Sport gibt es verschiedene Bewerbe. Einer davon ist der Slalom. Beim Slalom fahren die Ski-Rennläufer in Kurven um Stangen aus Plastik herum. Diese Stangen nennt man Tore. Der Slalom wird in 2 Durchgängen gefahren. Das heißt, jeder Ski-Rennläufer fährt die Strecke 2 Mal.

Die Schi-Weltmeisterschaft in Schweden ist zu Ende

Aare - Die Schi-Weltmeisterschaft in Schweden ist nun zu Ende. Zum Abschluss fand am Sonntag der Slalom der Herren statt. Österreich gewann dabei gleich 3 Medaillen. Marcel Hirscher gewann die Gold-Medaille. Michael Matt gewann Silber. Bronze ging an Marco Schwarz. Für Marcel Hirscher war es schon die 7. Gold-Medaille bei einer WM. Er ist damit der erfolgreichste Schi-Rennläufer aller Zeiten bei einer Schi-WM. Bei der Schi-WM in Schweden hat Österreich insgesamt 8 Medaillen gewonnen.

Erklärung: Slalom

Im Schi-Sport gibt es mehrere Bewerbe. Einer davon ist der Slalom. Beim Slalom fahren die Schi-Rennläufer in Kurven um Stangen aus Plastik herum. Diese Stangen nennt man Tore. Der Slalom wird in 2 Durchgängen gefahren. Jeder Schi-Rennläufer fährt die Strecke also 2 Mal.

Tiroler griff seine Frau mit einem Messer an

Sautens - In Tirol hat ein 71 Jahre alter Mann seine 58 Jahre alte Ehefrau auf der Straße attackiert. Zuerst schlug er auf die Frau ein. Danach stach er ihr mit einem Messer in den Hals. Erst als andere Menschen der Frau zu Hilfe kamen, ließ der Mann die Frau in Ruhe und flüchtete mit seinem Auto. Einer der Helfer war Arzt. Er versorgte die schwer verletzte Frau, bis die Rettung kam. Die Frau wurde in ein Krankenhaus in Innsbruck gebracht. Die Polizei fand den 71 Jahre alten Mann später tot in der Nähe seines Autos. Er hatte sich offenbar selbst getötet.

Ein 71 Jahre alter Mann griff seine Frau mit einem Messer an

Sautens - Im Bundesland Tirol hat ein 71 Jahre alter Mann seine Ehefrau schwer verletzt. Zuerst schlug er auf die 58 Jahre alte Frau ein. Dann stach er ihr mit einem Messer in den Hals. Als andere Menschen der Frau helfen wollten, flüchtete er mit seinem Auto. Einer der Helfer war ein Arzt. Er half der verletzten Frau, bis die Rettung kam. Die Rettung brachte die Frau in ein Krankenhaus. Die Polizei fand den 71 Jahre alten Mann später tot in der Nähe von seinem Auto. Er hatte sich offenbar selbst getötet.

Tempo 30 soll Städte für Kinder sicherer machen

Wien - In Österreich sterben jedes Jahr durchschnittlich 8 Kinder bei Verkehrsunfällen. 3 dieser Kinder sind als Fußgänger unterwegs. Viele Kinder werden bei Unfällen auch verletzt. Meistens sind die Kinder nicht schuld an den Verkehrsunfällen, sondern die Autofahrer. Das sagt das KFV. Deshalb fordert das KFV, dass auf den meisten Straßen in der Stadt Tempo 30 gelten soll. Außerdem sollen Straßen-Kreuzungen für Kinder sicherer gemacht werden.

Erklärung: KFV

KFV ist die Abkürzung von Kuratorium für Verkehrssicherheit. Das Kuratorium für Verkehrssicherheit ist eine Organisation, die den Straßenverkehr sicherer machen will. Dafür macht das KFV immer wieder Vorschläge.

Die Straßen in den Städten sollen für Kinder sicherer werden

Wien - Im Durchschnitt sterben in Österreich jedes Jahr 8 Kinder bei Verkehrs-Unfällen. 3 von diesen Kindern sind Fuß-Gänger. An den meisten von diesen Unfällen sind die Auto-Fahrer schuld. Zum Beispiel, weil sie nicht aufpassen oder weil sie zu schnell fahren. Deshalb will das KFV, dass Auto-Fahrer in der Stadt langsamer fahren müssen. Sie sollen höchsten 30 km/h fahren dürfen. Das soll bei den meisten Straßen in der Stadt so sein. Bisher sind in der Stadt meistens 50 km/h erlaubt. Wenn die Autofahrer langsamer fahren, dann können sie schneller stehen bleiben. So kann man viele Unfälle verhindern, sagt das KFV.

Erklärung: KFV

KFV ist die Abkürzung von Kuratorium für Verkehrs-Sicherheit. Das KFV ist eine Organisation, die den Straßen-Verkehr sicherer machen will. Das KFV hat immer wieder Ideen, wie der Straßen-Verkehr sicherer wird.

Aus dem Vulkan Ätna auf Sizilien kommt Asche

Catania/Rom - Auf der italienischen Insel Sizilien kommt Asche aus dem bekannten Vulkan Ätna. Deswegen ist es am Montag am Flughafen Catania auf Sizilien zu Problemen gekommen. Pro Stunde konnten nur 6 Flugzeuge gleichzeitig landen. Andere Flüge mussten umgeleitet werden. Außerdem gab es Verspätungen. Seit dem 23. Dezember ist der Ätna wieder aktiver geworden. Der Ätna gehört zu den aktivsten Vulkanen der Welt. Ein aktiver Vulkan kann jederzeit wieder ausbrechen. Dabei kommt dann zum Beispiel Rauch, Asche oder auch Lava aus dem Vulkan.

Aus dem Vulkan Ätna kommt Asche

Catania/Rom - In Italien auf der Insel Sizilien steht der bekannte Vulkan Ätna. Der Ätna ist einer von den aktivsten Vulkanen auf der Welt. Das heißt, er kann jederzeit wieder ausbrechen. Dabei kann dann zum Beispiel Rauch, Asche oder auch Lava aus dem Vulkan kommen. Zurzeit kommt viel Asche aus dem Ätna. Darum gab es am Montag auf einem Flughafen auf Sizilien Probleme. Pro Stunde konnten nur 6 Flugzeuge landen. Andere Flüge mussten umgeleitet werden.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind in erster Linie Menschen mit Leseschwächen. Es handelt sich um ein Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit dem Grazer Unternehmen capito. +++