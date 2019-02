Mogherini: Neue EU-Sanktionen gegen Venezuela möglich

Brüssel (APA) - Die EU könnte nach Worten der Außenbeauftragten Federica Mogherini neue gezielte Sanktionen gegen Venezuela verhängen. „Das bleibt eine Möglichkeit“, sagte Mogherini nach Beratungen der EU-Außenminister am Montag in Brüssel. Die EU wolle aber nicht die venezolanische Bevölkerung treffen, sondern könnte weitere Verantwortliche auf die Liste von Konten- und Einreisesperren setzen.

Mogherini bedauerte, dass Venezuela einer Gruppe von EU-Abgeordneten, die mit der Opposition zusammentreffen wollte, die Einreise verweigerte. Dass dies die Arbeiten der internationalen Kontaktgruppe behindere, glaubt sie aber nicht.

Sanktionen gegen russische Staatsbürger im Zusammenhang mit dem russisch-ukrainischen Konflikt in der Meeresstraße von Kertsch am Asowschen Meer will die EU nach Worten von Mogherini bereits in den nächsten Tagen beschließen. Es gebe Konsens unter den EU-Staaten für solche Maßnahmen, sagte sie.

Die Forderung von US-Präsident Donald Trump, IS-Kämpfer aus Syrien zurückzunehmen und in Europa vor Gericht zu stellen, sei unter den EU-Außenministern diskutiert worden, sagte Mogherini. Es sei keine Entscheidung getroffen worden, das Thema sei auch nicht eine Zuständigkeit der EU. Die EU-Staaten sollten sich aber koordinieren, vor allem die Außen-, Innen- und Justizminister sowie die Geheimdienste, sagte Mogherini.

Auf einen vernichtenden Kommentar des früheren italienischen Regierungschefs Matteo Renzi, der Mogherini vorgeworfen hatte, als EU-Außenbeauftragte nahezu keinen Einfluss gehabt zu haben, wollte Mogherini nicht reagieren. „Ich versuche mein Bestes zu tun in einem komplizierten Umfeld“, sagte sie.

Einen neuen Dialog zwischen Serbien und Kosovo will Mogherini erst einberufen, wenn die Bedingungen dafür erfüllt sind. Der Kosovo müsse seine 100-prozentigen Einfuhrzölle gegenüber Serbien aufheben, bisher gebe es dafür aber keine Anzeichen, betonte sie. Zu Nordmazedonien äußerte Mogherini die Erwartung, dass die EU-Beitrittsverhandlungen nach dem gelösten Namensstreit mit Griechenland gemeinsam mit Albanien im Juni eröffnet werden können.