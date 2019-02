Wiener Rentenmarkt im Späthandel etwas schwächer

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat am Montag im Verlauf wenig Bewegung gezeigt. Etwas tiefer zeigte sich nur die beobachtete 30-jährige Referenzanleihe der Republik Österreich. Auch beim richtungsweisenden deutschen Euro-Bund Future gab es nur ein kleines Minus bei minimalem Volumen.

An der Datenfront ist ebenfalls heute Flaute. Wichtige Konjunkturdaten wurden in Europa wie in den USA nicht publiziert. In den USA stehen zudem wegen des Feiertags „President‘s Day“ die Handelsplätze still, womit auch die Impulse von den Finanzmärkten aus Übersee ausbleiben.

Um 16.40 Uhr notierte die Leitemission am europäischen Rentenmarkt, der deutsche Euro-Bund Future mit März-Termin, mit 166,36 um 11 Basispunkte unter dem Schluss-Stand vom Vortag (166,47). Heute Früh notierte der Rentenfuture mit 166,49. Das Tageshoch lag bisher bei 166,55, das Tagestief bei 166,28, die Tagesbandbreite umfasst damit bisher 27 Basispunkte. In Frankfurt wurden bisher etwa 194.354 März-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag am Nachmittag bei 1,22 (zuletzt: 1,21) Prozent, die der zehnjährigen Benchmark-Anleihe bei 0,46 (0,46)Prozent, jene der fünfjährigen bei -0,11 (-0,11) Prozent und die Rendite der zweijährigen Emission betrug -0,49 (-0,48) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Nachmittag 48 (zuletzt: 50) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 47 (47) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 35 (34) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 10 (10) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Interbankhandel-Taxen von ausgewählten Benchmark-Anleihen:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Kurs Börse --- -- --- Geld Brief heute zuletzt Bund 47/02 30 1,50 106,51 106,80 1,22 107,03 107,26 Bund 29/02 10 0,75 100,34 100,39 0,46 103,7 103,8 Bund 24/10 5 0,00 110,02 110,19 -0,11 101,15 101,13 Bund 21/09 2 3,90 110,29 110,34 -0,49 106,2 106,17 ~