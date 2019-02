Tennis: Serena Williams als eine Star-“Presenter“ bei 91. Oscars

Hollywood (APA) - Unter den Stars, die bei den 91. Oscars am 24. Februar in Hollywood als Präsentatoren fungieren, wird auch Tennis-Größe Serena Williams sein. Die 23-fache Major-Siegerin wird mit „A Star is Born“ eines der acht Werke vorstellen, das u.a. in der Kategorie „Bester Film“ nominiert wurde. Auch die sieben anderen Filme sollen von Stars, die mit der Kinobranche nichts zu tun haben, vorgestellt werden.