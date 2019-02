Sozialwirtschaft - Verhandlungen dauern weiter an

Wien (APA) - Die fünfte Runde der Kollektivvertragsverhandlungen für die rund 100.000 Beschäftigten im privaten Sozial- und Gesundheitsbereich dauerte am späten Montagnachmittag weiter an. Ein Ende war auch nach rund sechs Stunden noch nicht absehbar. In Verhandlungskreisen wurde erwartet, dass die Gespräche bis spät in die Nacht fortgesetzt werden.