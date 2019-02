Formel 1: Toto Wolff: Ungeregelter Brexit wäre Alptraum-Szenario

Barcelona (APA/dpa) - Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff fürchtet schwere Folgen für die Formel-1-Teams mit Sitz in England, sollte es zum geplanten EU-Austritt Großbritanniens kommen. Dieser ist für den 29. März vorgesehen und damit bereits während der Saison, die am 17. März in Melbourne in Australien beginnt.

„Ein ungeregelter Brexit wäre ein Alptraum-Szenario“, sagte der Teamchef der Silberpfeile am Montag beim Auftakt der Testfahrten auf dem Circuit de Catalunya bei Barcelona der Internetausgabe der Zeitung „auto motor und sport“. „Der Brexit ist für uns und muss für alle Teams, die von England aus operieren, eine große Sorge sein.“ Mercedes bestätigte diese Aussagen.

Bei dem Rennstall sind Mitarbeiter aus 26 verschiedenen Nationen angestellt. Diese müssten aus England aus- und nach England einreisen, betonte Wolff. Zudem bekommt das Werksteam, das unter deutscher Lizenz antritt, Bauteile von außerhalb Englands. „Jede Störung in Bezug auf Zölle oder Lieferverzögerung kann große Auswirkungen haben“, sagte Wolff.

Neben Mercedes, das in Brackley sein Haupt-Formel-1-Werk hat, sitzen auch Red Bull (Milton Keynes), McLaren (Woking), Williams (Grove), Renault (Enstone) und Racing Point (Silverstone) in England. Die politischen Entscheidungen könnten ein Risiko für die Mitarbeiter und auch für die Formel-1-Industrie sein.

Bei einem EU-Austritt Großbritanniens fürchtet Wolff daher auch einen Nachteil gegenüber den Teams, die dort nicht beheimatet sind - allen voran Hauptkonkurrent Ferrari (Maranello/Italien). „Wir müssten in diesem Fall reagieren, mehr Teile auf Lager halten oder uns über die Lieferkette Gedanken machen. Andernfalls könnten unsere Produktion und auch unser Entwicklungsprogramm behindert werden“, meinte der Wiener.