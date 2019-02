Schuld und Sühne der IS-Kämpfer: Trump stellt Europa vor ein Dilemma

Berlin/Istanbul/Wien (APA/dpa) - Mit zwei Tweets hat US-Präsident Donald Trump den Europäern ein ungelöstes Problem aus dem Syrien-Krieg auf den Tisch geknallt. Wenn die US-Truppen sich wie geplant aus dem Land zurückziehen, könnten Hunderte gefangene Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat freikommen, die sich in den Händen kurdischer Milizen befinden.

Europäische Länder stehen vor großen juristischen Problemen und erheblichen Sicherheitsbedenken.

Die Europäer sollen handeln, verlangt Trump. Er fordert die Rücknahme von 800 gefangenen IS-Kämpfern und verknüpft dies unverhohlen mit der US-Forderung nach Ablösung im Syrien-Einsatz. „Jetzt ist es Zeit für andere, vorzutreten und den Job zu erledigen, den sie so gut können. Wir ziehen uns nach dem hundertprozentigen Sieg über das Kalifat zurück“, schreibt er.

Seine Parteifreunde warben am Wochenende auf der Münchner Sicherheitskonferenz dafür, dass NATO-Partner Truppen für Syrien bereitstellen. Dies soll auch die Kurden vor einem türkischen Einmarsch bewahren und Erfolge gegen den IS, der aber im Untergrund aktiv bleibt, absichern.

Die Regierungen stehen vor einem Dilemma. Man will die IS-Kämpfer vor Gericht oder im Gefängnis sehen, doch die Gräueltaten der islamistischen Terroristen sind bisher nur in wenigen Fällen gerichtsfest dokumentiert. Etwa 1.050 Frauen und Männer sind nach Angaben des deutschen Innenministeriums seit dem Jahr 2013 aus Deutschland in das Kampfgebiet Syrien/Irak ausgereist, um sich dort an der Seite von terroristischen Gruppen am Jihad zu beteiligen.

Dem österreichischen Verfassungsschutz sind 320 aus Österreich stammende Personen bekannt, die sich aktiv am Jihad in Syrien und Irak beteiligt haben. 30 Prozent davon besitzen die österreichische Staatsbürgerschaft. Etwa 90 „Foreign Fighters“ sind laut Innenministerium bis Anfang 2019 wieder nach Österreich zurückgekehrt, circa 60 seien ums Leben gekommen.

Auch nach Deutschland sei etwa ein Drittel zurückgekehrt, die Zahl der Getöteten werde auf 200 geschätzt, heißt es. In kurdischem Gewahrsam befindet sich nach Angaben des deutschen Innenministeriums eine „größere zweistellige Zahl“. „Nur gegen sehr wenige dieser Personen liegen Haftbefehle vor. Gegen eine weitere, ähnlich kleine Gruppe, bestehen derzeit Ermittlungsverfahren“, sagt ein Sprecher des Innenministeriums in Berlin.

Zugleich haben Staatsbürger einen Anspruch auf Rückkehr in ihr Land. Österreich ist rechtlich verpflichtet, österreichische Staatsbürger zurückzunehmen. Allerdings: Sobald jemand in den Militärdienst eines fremden Landes eintritt, verliert er die österreichische Staatsbürgerschaft und somit den konsularischen Schutz. Würde die Person mit Verlust der österreichischen Staatsbürgerschaft jedoch staatenlos werden, kann sie laut Gesetz auch nicht aberkannt werden.

Wahrscheinlich handelt es sich nur noch um Tage, bis der IS auch in Syrien seine letzte Bastion verloren hat und das selbst ernannte Kalifat endgültig zerstört ist. In dem kleinen Ort Baghuz weit im Osten des Bürgerkriegslandes sollen sich noch auf wenigen Quadratmetern einige Hundert Jihadisten verschanzen, darunter viele Ausländer und womöglich auch noch weitere Deutsche.

Allein in den vergangenen Monaten sind Hunderte IS-Anhänger ihren Gegnern in die Hände gefallen. Erst vor knapp einer Woche ergaben sich Dutzende den Syrischen Demokratischen Kräften (SDF), die den IS in Baghuz umzingelt haben. Aktivisten berichten, dass insgesamt rund 1.200 Ausländer in die Gewalt der Kurden geraten seien, die die SDF anführen. Hinzu kommt eine noch größere Zahl an Frauen und Kindern. Während diese in Flüchtlingslagern gestrandet sind, sitzen die Männer in Internierungslagern im Norden Syriens, wo sie verhört werden, offensichtlich auch vom US-Geheimdienst.

Die Kurden fordern schon seit langem, dass die Herkunftsländer die Jihadisten wieder aufnehmen. Die Kurden haben im Norden Syriens zwar eine Selbstverwaltung errichtet, doch die staatlichen Strukturen sind nur schwach ausgebaut. Sie selbst wollten den IS-Anhängern keinen Prozess machen, erklärte Kurden-Vertreter Abdulkarim Omar über Twitter.

Doch auch eine Rückkehr nach Europa stellt sich als schwierig dar. Offizieller Ansprechpartner müsste eigentlich die Regierung von Syriens Machthaber Bashar al-Assad sein. Weil viele Regierungen aber ihre Beziehungen zu Damaskus abgebrochen haben, verfügen sie über keine diplomatischen Beziehungen zu dem Bürgerkriegsland mehr. Österreich hat noch eine Botschaft in Damaskus.

Und was passiert, wenn IS-Anhänger keine Papiere mehr besitzen, um ihre Identität nachzuweisen? Oder wenn Kinder im „Kalifat“ geboren wurden und nie eine offizielle Geburtsurkunde erhalten haben? Schon allein praktisch wäre eine Rückkehr kompliziert: Die IS-Angehörigen müssten wohl auf dem Landweg über die Türkei oder den Irak zurückgebracht werden. Oder sie müssten über eine Luftbrücke aus Syrien direkt zurück in die Heimat reisen.

Terrorexperte Peter Neumann vom Londoner King‘s College empfiehlt generell, die IS-Anhänger nach und nach zurückzuholen und mit den einfachsten Fällen anzufangen. „Dann kann man die als Kronzeugen nutzen und deren Aussagen in Prozessen gegen die schweren Fälle verwenden“, sagte er. Die Gesellschaft für bedrohte Völker kritisierte Untätigkeit und fordert aus Sicherheitsgründen wenigstens eine erkennungsdienstliche Erfassung der gefangenen Extremisten. Eine Bestrafung der IS-Mitglieder vor einem ordentlichen Gericht sei man den Opfern der IS-Barbarei schuldig.