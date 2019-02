Europas Leitbörsen schließen uneinheitlich

Frankfurt am Main (APA) - Die Börsen Europas haben am Montag uneinheitlich geschlossen. Nachdem am Vormittag keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht worden waren, blieben frische Daten auch am Nachmittag Mangelware. Darüber hinaus wurde an den US-Börsen aufgrund eines Feiertags nicht gehandelt. Der Euro-Stoxx-50 gewann 0,11 Prozent auf 3.244,79 Zähler.

Im Zentrum standen Aktien von Autoherstellern, deren Nachfrage sich überwiegend abschwächte. Das US-Handelsministerium hatte nämlich am Wochenende einen Prüfbericht über die Bedrohung der nationalen Sicherheit durch Auto-Importe vorgelegt, anhand dessen US-Präsident Donald Trump über weitere Zölle gegen importierte Autos entscheiden wird.

Volkswagen verzeichneten am Montag mit minus 1,15 Prozent die größten Kursverluste unter den Autoherstellern im Euro-Stoxx-50. In Paris gaben die Titel von Renault um 1,21 Prozent nach.

Für die Papiere des französischen Autozulieferers Faurecia ging es nach anfänglichen Kursverlusten um 1,32 Prozent nach oben. Der Konzern hatte frische Zahlen vorgelegt und konnte seine Margen steigern, warnte aber vor sinkenden Produktionszahlen der Autobranche.

Aufschläge verbuchten Aktien der Bankbranche: An die Spitze des Eurozonen-Leitindex kletterten Societe Generale, die um 2,57 Prozent fester schlossen. Ebenfalls gut gesucht waren Telekomaktien. So gewannen Orange 1,27 Prozent, Deutsche Telekom und Telefonica jeweils 0,84 und 0,88 Prozent.

Wirecard sprangen heute mit plus 15,12 Prozent nach oben. Die deutsche Finanzaufsicht BaFin untersagte neue Spekulationen auf fallende Aktienkurse für die kommenden zwei Monate. Die „Financial Times“ hatte mehrfach über mögliche Bilanzierungsverstöße des Konzerns berichtet, was die Aktien des Zahlungsabwicklers ins Schleudern brachte.

In Großbritannien stiegen Reckitt Benckiser heute um 4,6 Prozent. Der Konzernumbau zahle sich für den britischen Konsumgüterkonzern immer mehr aus, hatten die neusten Zahlen des Unternehmens belegt. Der Umsatz sei im vierten Quartal 2018 im fortzuführenden Geschäft um 2 Prozent auf 3,3 Mrd. britische Pfund gestiegen, teilte der für Marken wie Calgon oder Clearasil bekannte Konzern mit.

Index Aktuell Änderung Änderung Zuletzt

Punkte Prozent Wien ATX 3.023,92 0,16 0,01 3.023,76 Frankfurt DAX 11.299,20 -0,60 -0,01 11.299,80 London FT-SE-100 7.219,47 -17,21 -0,24 7.236,68 Paris CAC-40 5.168,54 15,35 0,30 5.153,19 Zürich SPI 10.847,32 42,00 0,39 10.805,32 Mailand FTSEMIB 20.329,83 117,49 0,58 20.212,34 Madrid IBEX-35 9.155,50 32,30 0,35 9.123,20 Amsterdam AEX 539,63 0,01 0,00 539,62 Brüssel BEL-20 3.593,40 25,42 0,71 3.567,98 Stockholm SX Gesamt 1.583,86 0,04 0,00 1.583,82 Europa Euro-Stoxx-5 3.244,79 3,54 0,11 3.241,25

Euro-Stoxx 358,09 1,07 0,30 357,02 ~

