EU-Wahl - Europäer und Deutsche sehen EU vor Wahl weitgehend positiv

Berlin (APA/Reuters) - Vor den Europawahlen herrscht in den meisten EU-Länder und auch Deutschland eine überwiegend pro-europäische Stimmung. Laut einem am Montag veröffentlichten Eurobarometer sehen 47 Prozent der Deutschen die EU positiv und 15 Prozent negativ. Das liegt leicht über dem EU-Durchschnitt. Nur in Italien sind die Werte erheblich schlechter.

Nach einer Berechnung des Europäischen Parlaments dürften die pro-europäischen Parteien bei der Wahl Ende Mai entsprechend eine klare Mehrheit erringen. „Die Europawahlen sind deshalb kein Heimspiel für antieuropäische Populisten“, sagte der Leiter der EU-Kommissionsvertretung in Deutschland, Richard Kühnel, in Berlin. Auffallend sind in Deutschland allerdings die großen Abweichungen zwischen Ost und West. So haben 52 Prozent der Westdeutschen ein positives EU-Bild, aber nur 29 Prozent der Ostdeutschen.

Die Europäische Volkspartei (EVP) dürfte nach Angaben des Europaparlaments bei den Wahlen zwischen dem 23. und 26. Mai als stärkste Kraft hervorgehen. Die EVP, zu der CDU und CSU gehören, kann demnach mit 183 der 705 Sitze im europäischen Parlament rechnen. Das entspreche einem Anteil von 26 Prozent, drei Prozentpunkte weniger als bei der letzten Wahl. Durch den für den 29. März geplanten Austritt Großbritanniens aus der EU verkleinert sich das Europaparlament auf 705 von derzeit 751 Sitzen. Das dürfte sich auch auf die Fraktion der Sozialisten und Sozialdemokraten auswirken, die wegen des Verlusts der Labour-Mandate nur noch mit 19 Prozent rechnen können - sechs Punkte weniger als zuletzt. Zusammen mit den Liberalen oder den Grünen wären aber Koalitionen im Europäischen Parlament möglich - etwa für die Wahl des nächsten EU-Kommissionspräsidenten.

Zulegen könnten nach der Umfrage die beiden rechten europakritischen Gruppierungen im Parlament auf 14 nach zehn Prozent bei der vorigen Wahl 2014. Dies liegt vor allem an der Stärke der fremdenfeindlichen italienischen Lega mit prognostizierten 21 Sitzen. Die AfD könnte danach mit elf, die rechtsradikale Rassemblement National von Marine Le Pen in Frankreich mit sechs Sitzen rechnen.

In Berlin brachte der SPD-Vorstand am Montag in einer Telefonkonferenz das Europawahlprogramm auf den Weg, das ein Parteikonvent am 23. März beschließen soll. Spitzenkandidatin Katarina Barley sagte, die SPD wollen auf Europaebene die Rechte von Arbeitnehmern stärken und für länderspezifische Mindestlöhne in Höhe von 60 Prozent eines mittleren Lohns werben. Für Deutschland liefe dies auf zwölf Euro statt derzeit 9,19 Euro hinaus. Ein Kernthema sei für die SPD, dass auch große Konzerne und Internetriesen ihren Beitrag zu einem sozialen Europa leisteten. Die SPD strebe zudem eine gemeinsame Bemessungsgrundlage für die Körperschaftsteuer in Europa, Mindeststeuersätze und eine Digitalsteuer an.