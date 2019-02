Zürcher Börse schließt befestigt, SMI plus 0,27 Prozent

Zürich (APA/dpa-AFX) - Der Schweizer Aktienmarkt hat zum Wochenauftakt vor allem dank des Schwergewichts Nestlé besser abgeschnitten als andere wichtige Börsen in Europa. Der SMI markierte am Montagnachmittag gar ein neues Jahreshoch bei 9.295 Punkten. In der Vorwoche hatte der Schweizer Leitindex bereits 2,7 Prozent zugelegt.

Momentan würden die Börsen über schwache Wirtschaftsdaten oder Gewinnwarnungen etwa aus den USA hinwegsehen, kommentierte ein Marktbeobachter das Geschehen. Jede Meldung über vermeintliche Fortschritte hin zu einer Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China werde mit steigenden Kursen quittiert.

Zudem würden die Kurse von der Hoffnung getrieben, dass die US-Notenbank ihre lockere Haltung in der Geldpolitik beibehalten und die EZB mit der geldpolitischen Wende ihrerseits noch sehr lange warten wird. Wie lange der Aufwärtstrend anhält, sei jedoch ungewiss, und enttäuschende Konjunkturzahlen könnten den Risikoappetit der Anleger bald wieder dämpfen, lauten pessimistischere Stimmen. Auch mit Blick auf die Bewertungen hieß es: „Wir sind so hoch wie seit einem Jahr nicht mehr. Da ist etwas Vorsicht angezeigt.“ Aus den USA kamen wegen eines Feiertages keine weiteren Impulse.

Der Swiss Market Index (SMI) stieg um 0,27 Prozent auf 9.267,46 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) legte um 0,29 Prozent auf 1.431,57 Punkte zu und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,39 Prozent auf 10.847,32 Punkte. Von den 30 größten Werten schlossen 18 im Plus, neun im Minus und drei unverändert.

Unternehmensneuigkeiten gab es am Montag kaum. Die defensiven Schwergewichte trugen maßgeblich zum SMI-Anstieg bei - allen voran Nestlé (plus 1,0 Prozent). Nach der Zahlenvorlage der vergangenen Woche hatten sich die Aktien des Lebensmittelriesens bereits am Donnerstag und Freitag stark gezeigt. Roche (plus 0,3 Prozent) und Novartis (unverändert) fielen im Vergleich zurück.

Neben Nestlé leisteten Credit Suisse (plus 1,8 Prozent) am Montag ebenfalls ihren Beitrag am Gesamtmarkt. Die Großbankenwerte waren nach der Zahlenvorlage am Donnerstag 3,4 Prozent eingebrochen, holten aber bereits am Freitag wieder etwas auf. Kepler Cheuvreux bestätigte am Montag die Kaufempfehlung für die Credit Suisse, senkte allerdings das Kursziel. Die Großbank habe ein solides Ergebnis für das vierte Quartal abgeliefert, kommentiert der Kepler-Analyst. Dennoch sei die Marktreaktion negativ ausgefallen, insbesondere wohl wegen des vorsichtigen Ausblicks und einer tiefer erwarteten Kapitalquote. Der Experte hält die Sorgen aber für übertrieben.

Die prozentual größten Gewinne verbuchten S (plus 3,5 Prozent). Händler verwiesen auf einen positiven Kommentar im Anlegermagazin Barron‘s: Der Chiphersteller sei dabei, in weitere Segmente wie etwa Medizin- und Automobiltechnik zu diversifizieren. Dies sollte mehr Umsatz und höhere Margen ermöglichen.

Die größten Verlierer waren Lonza (minus 0,9 Prozent), Swiss Life (minus 0,8 Prozent) und Julius Bär (minus 0,5 Prozent).

~ ISIN CH0009980894 ~ APA422 2019-02-18/18:50