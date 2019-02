Deutsche Pressestimmen zur US-Forderung von Rücknahme von IS-Kämpfern

Washington (APA/AFP) - Deutsche Zeitungen kommentieren am Montag die Forderung von US-Präsident Trump, IS-Kämpfer für eine Verurteilung in der EU aufzunehmen, wie folgt:

„Frankfurter Rundschau“:

„Die Rechtslage ist klar: Als deutsche Staatsbürger haben auch Islamisten ein Recht auf Wiedereinreise. Das bringt die Bundesregierung in eine heikle Lage: Ausgerechnet zu einer Zeit, da sie sich mit der konsequenten Abschiebung von Gefährdern profilieren will, soll sie mutmaßliche Terroristen ins Land holen. (...) Die Alternative aber wäre fahrlässig: Es hinzunehmen, dass Terroristen freikommen, welche die ohnehin zerfallende Region weiter destabilisieren oder womöglich mit Anschlagsplänen nach Europa weiterziehen, wäre verantwortungslos. (...) Erst am Wochenende, auf der Münchner Sicherheitskonferenz, beschwor die Bundesregierung den Wert internationaler Zusammenarbeit. Sie kann nun zeigen, dass sie auch dann zu dieser Überzeugung steht, wenn es für sie unbequem ist.“

„Münchner Merkur“:

Über Trumps Forderung an die Europäer, ihre in Syrien gefangenen IS-Terroristen zurückzunehmen, ließe sich leichter diskutieren, wenn sie nicht schon wieder im Stil einer fiesen Erpressung daherkäme. Nehmt sie, oder wir lassen sie frei, und dann kehren sie zurück und überziehen eure Länder mit Terror: Das ist Trumps Botschaft nach der Münchner Sicherheitskonferenz und auch seine Antwort auf Merkels mit Vorhaltungen gespickte Rede. Doch es nützt nichts, sich jetzt wieder wochenlang über das Rauhbein im Weißen Haus zu entrüsten. Natürlich gilt der Grundsatz, dass deutsche Staatsbürger ein Recht haben, hierher zurückzukehren - und sei es nur, damit sie vor hiesigen Gerichten angeklagt werden können. In der Anti-IS-Allianz muss gelten: Jeder ist für seine eigenen Kriminellen verantwortlich.

„Frankfurter Allgemeine Zeitung“:

Immerhin zeigt sich, dass offenbar auch IS-Anhänger von Reue erfasst werden und bisweilen zur Abkehr bereit sind. Sie stoßen hierzulande nicht auf taube Ohren. Kein Rechtsstaat spricht über einen Menschen ein letztgültiges Urteil; was etwa in der Abschaffung der Todesstrafe zum Ausdruck kommt. Zudem könnte Deutschland auch dadurch, dass es seine Verantwortung ernst nimmt, insofern ein Zeichen setzen, als es ja auch von anderen Staaten erwartet, dass diese ihre straffällig gewordenen Staatsangehörigen - oder solche ohne Aufenthaltsrecht - wieder zu sich nehmen. Nicht als Vaterland von Verrätern, sondern als Verfechter der Werte der freien Welt - dazu zählen die Unschuldsvermutung und die Rechtsweggarantie genauso wie der Grundsatz, dass Recht durchgesetzt sowie jede Tat verfolgt und angemessen bestraft werden muss.

„Kölner Stadt-Anzeiger“:

„Es ist verantwortungslos, hinzunehmen, dass Terroristen freikommen, die die ohnehin zerfallende Region weiter destabilisieren oder womöglich mit Anschlagsplänen nach Europa weiterziehen. Auch Zahlungen an Kurdenmilizen zur Aufrechterhaltung von Gefangenenlagern im Guantanamo-Stil verbieten sich für eine rechts- und wertebasierte Politik. Zudem kann Berlin nicht von anderen Staaten erwarten, dass sie abgeschobene Gefährder aus Deutschland aufnehmen - sich selbst aber weigern, deutsche Terroristen aus Syrien und Irak zurückzunehmen.“