Opernball - Tanzlehrer gaben Quadrillen-Nachhilfe

Wien (APA) - Die Publikums-Quadrillen zählen zu den beliebtesten Tänzen am Wiener Opernball. Damit die Gäste am 28. Februar dabei auch eine gute Figur machen, gaben die Opernball-Tanzlehrer Maria und Christoph Santner am Montagabend im Hotel Sacher eine Nachhilfestunde. „Es geht darum, dass am Opernball alles gut aussieht“, unterstrich Staatsoperndirektor Dominique Meyer.

Auch bei der bereits dritten „Quadrille für den guten Zweck“ stand aber die Versteigerung von diversen Gaben für die Organisationen Caritas und Superar im Mittelpunkt. „In Österreich ist ja schon etwas, das zum zweiten Mal stattfindet, eine Tradition“, sagte Meyer. Heuer ging der Erlös wieder an die Gruft der Caritas, die Menschen hilft, die „wirklich nichts haben“ und Superar, eine Organisation, die benachteiligten Kindern Musik nahe bringt.

Zu ersteigern waren am Dienstag etwa der Originalentwurf für die Swarovski Tiara von Versace (unterzeichnet von Designerin Donatella Versace), Originalzeichnungen von Kammersänger Benedikt Kobel, ein Staatsoperngemälde von Herbert Lippert sowie der Direktor selbst auch - in Form eines Rundganges bei den Umbauarbeiten zum Ball in der Oper. Insgesamt brachte der Abend 43.580 Euro ein.