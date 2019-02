Verletzter Mann 3 - Angeschossener wurde in Linzer Spital gebracht

Ennsdorf/Linz (APA) - Der in Ennsdorf (Bezirk Amstetten) entdeckte Mann ist in ein Linzer Spital gebracht worden. Zu den Wunden sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner: „Es dürfte eine Schussverletzung sein.“ Der Mann war Montagabend im Grenzgebiet zwischen Niederösterreich und Oberösterreich verletzt gefunden worden. Den Angaben zufolge soll er sich nicht in Lebensgefahr befinden.