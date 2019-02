Leitl: Scheitern des EU-Schweiz-Abkommens wäre „Brexit auf Raten“

Wien/Brüssel (APA) - Falls das nach fünf Jahren endlich ausverhandelte Institutionelle Rahmenabkommen (IRA) zwischen der EU und der Schweiz an der noch fehlenden politischen Ratifizierung in der Schweiz scheitern sollte, hätte das für Österreich wesentlich gravierendere Folgen als der Brexit, warnt der ehemalige Wirtschaftskammer-Präsident und nunmehrige Präsident der Europäischen Wirtschaftskammern, Christoph Leitl.

„In Österreich ist uns die Dimension der Folgen gar nicht bewusst“, sagte Leitl im Gespräch mit der APA. „Die Schweiz ist für Österreich ein äußerst wichtiger Handelspartner. Wir haben sieben Mrd. Euro an Exporten in die Schweiz und beziehen von dort Importe in gleicher Höhe.“ Bei den Dienstleistungen habe Österreich mit Exporten von vier Mrd. Euro und Importen von zwei Mrd. Euro sogar die Nase vorn. Die wechselseitigen Auslandsinvestitionen würden bei jeweils neun Mrd. Euro liegen. Wenn man nach so langen Verhandlungen jetzt zu keinem Ergebnis komme, „dann hat das mittelfristig - nicht kurzfristig, weil ja die Abkommen noch da sind - größere Auswirkungen auf Österreich als der Brexit. Dann wäre das ein Brexit auf Raten.“

Im Kern geht es darum, dass die EU der Schweiz im Hinblick auf deren ursprünglich geplanten Beitritt zum EWR und zur EU den Zugang zum Binnenmarkt gewährt und im Gegenzug nur wenige Verpflichtungen auferlegt hat. „Die Schweiz hat großzügige Abkommen erhalten, die damals unter der Erwartung eines EWR-Beitritts erfolgt sind. Der EWR-Beitritt ist dann nicht erfolgt, die Abkommen wurden in Kraft gelassen, aber dann in der Folge von der Schweiz zunehmend - das wundert, weil die Schweiz ja ein Bannerträger des Freihandels ist - restriktiv ausgelegt“, erklärte der Eurochambres-Präsident. „Die Schweiz hat bisher immer ihre Verträge einseitig zu ihren Gunsten ausgelegt, sie war sozusagen Vertragspartner und zugleich Schiedsrichter.“

Die Schweiz berufe sich dabei auf den Schutz vor Lohn- und Sozialdumping, „das kennen wir in Österreich auch“. Es sei jedoch gelungen, eine europäische Arbeitsmarktbehörde zu installieren, nun gebe es durchaus eine Handhabe gegen das Unterlaufen von Arbeitsmarktregeln und Kollektivverträgen, etwa durch Scheinselbstständigkeit - „das sollte eigentlich unsere Schweizer Freunde beruhigen“.

Mit dem im Dezember 2018 veröffentlichten Entwurf für ein Rahmenabkommen soll nun eine einheitlichere Anwendung bestehender und zukünftiger Verträge im Marktzugangsbereich erreicht werden. Für die EU geht es vor allem darum, dass die Schweiz künftig in bestimmten Bereichen EU-Regeländerungen übernimmt und sich an die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs hält, soweit sich die Urteile auf Bereiche beziehen, die Teil von Abkommen sind. Für Vertragsstreitigkeiten soll ein Schiedsgericht aufgebaut werden, das zu gleichen Teilen aus Richtern der EU und der Schweiz besteht.

Eine weitere wesentliche Forderung der EU ist auch, dass die Schweiz die Voranmeldefrist von acht Tagen für Dienstleistungserbringer aus der EU auf vier Tage verkürzt und außerdem nur dort angewendet wird, wo das Missbrauchsrisiko besonders groß ist. Die geltende Frist „ist im Dienstleistungsbereich de facto eine ganz gewaltige Barriere“, sagte Leitl. „Das ist, was die Europäische Union den Schweizern vorwirft: Dass sie in Wahrheit den Zugang zum gemeinsamen Markt in Anspruch nehmen wollen, zugleich aber ihren eigenen Heimmarkt protektionistisch schützen wollen.“

Ein anderer Knackpunkt sei die Unionsbürgerrichtlinie, die aus der Sicht der EU zur Personenfreizügigkeit gehört und daher von der Schweiz übernommen werden müsste. Für die Schweizer Regierung ist der Ausbau der Sozialhilfeansprüche, die Ausweitung des Ausweisungsschutzes und das Daueraufenthaltsrecht ab fünf Jahren problematisch.

Schwierig wird die Ratifizierung für die Schweiz auch angesichts der bevorstehenden Nationalratswahl im Oktober und der großen EU-Skepsis im Lande. Die wählerstärkste Partei, die SVP, hat den Kampf gegen das Rahmenabkommen in ihrem Parteiprogramm festgelegt. Bundespräsident Ueli Maurer (SVP) hatte im Jänner seine Zweifel darüber geäußert, dass es noch heuer zu einer Einigung kommen wird, das vorliegende Verhandlungsergebnis sei „kaum mehrheitsfähig“, sagte er.

Brüssel wiederum hat den Eidgenossen eine Frist bis Juni gesetzt, einem neuen Rahmenabkommen zuzustimmen - oder das Scheitern der bestehenden bilateralen Verträge zu riskieren. Die Börsenanerkennung für die Schweizer Börse Six wurde im Dezember nur für sechs Monate bis Ende Juni 2019 verlängert. Nachverhandlungen lehnt die EU ab.

Das Ultimatum hält Leitl für keine glückliche Idee. „Ich kenne die Schweizer gut. Sie haben starke Elemente der direkten Demokratie und ihnen ist die Entscheidungssouveränität wichtig. Wir sollten sie nicht unter Zeitdruck setzen, und auch nicht mit Drohungen.“

