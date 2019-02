„Willnot“ - James Sallis‘ ungewöhnlicher Noire-Roman

Wien (APA) - Die Inhaltsangabe am Buchrücken von James Sallis Roman „Willnot“ weckt Erwartungen: „Eine Grube voller Leichen. Ein Killer, den die Vergangenheit nicht loslässt.“ Beim Lesen entfaltet sich allerdings nicht der vermutete Hardboiled-Krimi, sondern eine ungewöhnliche Liebeserklärung an das ländliche Leben in einer US-Kleinstadt, genremäßig angesiedelt zwischen Noire, Drama und einem Schuss Crime.

Sallis gilt längst als Kultautor. Seine sechs Bände umfassende Serie um den schwarzen Privatdetektiv Lew Griffin hat ihn bekannt, das mit Ryan Gossling hervorragend verfilmte Buch „Drive“ endgültig berühmt gemacht. In seinem bisher letzten Werk erweist sich Sallis als Meister, mit wenigen Worten viel auszudrücken und eine intensive Atmosphäre zu schaffen. „Willnot“ braucht nur knapp über 200 Seiten, um mit einem Panoptikum an starken Charakteren, Lebensphilosophien und Schicksalen nachhaltig vertraut zu machen. Erstaunlich, wie viele Nebenplots Sallis rund um die Geschichte mit den Leichen auf engstem Raum schlüssig unterbringt.

Neben der sprachlichen Qualität, die dank der Übersetzung von Jürgen Bürger und Kathrin Bielfeldt auch auf Deutsch adäquat zur Geltung kommt, überzeugt Sallis mit seinen bedacht ausgearbeiteten Figuren. Im Mittelpunkt steht der mit seinem Freund zusammenlebende Arzt Lamar Hale, der einen äußerst humanistischen Zugang zu seiner Umgebung pflegt. Vielleicht sieht Hale vieles mit anderen Augen, weil er als Kind für ein Jahr in ein Koma gefallen war und nach dem Aufwachen einen „Doppelblick“ hatte, wie er seine übersinnlichen Erfahrungen nennt: „Ich lebte, ging, schlief und träumte in multiplen Welten.“

So einfühlsam Hale sich gegenüber seinen Patienten und Mitmenschen verhält, so realistisch nüchtern offenbaren sich seine Gedanken dem Leser. „Wir tauchen in dem Glauben ab, dass wir in eine bestimmte Richtung unterwegs sind, und kommen dann an einer vollkommen anderen Stelle wieder hoch“, sinniert er an einer Stelle und erinnert mit seinen Betrachtungen an einen klassischen Noire-Detektiv wie Ross Macdonalds Lew Archer. Im Gegensatz zu dessen Abenteuern lösen sich in „Willnot“ nicht alle Ereignisse klar auf. Auch nicht, was es etwa mit dem erwähnten Killer auf sich hat. Es bleibt dem Leser überlassen, Schlüsse zu ziehen und Zusammenhänge herzustellen.

