Nordische WM: Anti-Doping-Managerin Fussek: Müssen „am Ball bleiben“

Seefeld (APA) - Bei Sarah Fussek laufen die Fäden der FIS im Kampf gegen Doping zusammen. Die Salzburgerin ist als Anti-Doping-Managerin des Internationalen Ski-Verbandes (FIS) auch für die Planung und Abwicklung der Tests im Vorfeld und während der Nordischen WM in Seefeld zuständig.

Die Koordination der Wettkampfkontrollen in Form von Blut- und Urinproben der jeweiligen Top 4 plus zwei Geloste sind aber nur ein Teil ihrer Arbeit. „Natürlich sind wir auch noch in Seefeld aktiv, das ist kein Geheimnis“, meinte die seit zehn Jahren für die FIS tätige Fussek über die rund 200 WM-Tests. Sobald die Rennen anfangen, sei ihre Arbeit aber eigentlich schon zu Ende, ergänzte die 39-Jährige. Denn besonderes Augenmerk lege man auf unangekündigte Kontrollen in Trainingsphasen.

Um dabei möglichst effektiv zu sein, werden aufgrund von Aufschlüssen aus dem eigenen Testprogramm, Änderungen im WADA-Reglement und neuen Wissenschaftserkenntnissen ständig Strategien, Testmuster und Methoden nachjustiert. „Selbstverständlich, man bleibt am Ball. Es gibt eine grundsätzliche Anpassung auf jährlicher Basis. Der größte Fehler ist, wenn das System das gleiche bleibt und Athleten genau wissen, wie man aufgestellt ist“, erläuterte Fussek im Gespräch mit der APA - Austria Presse Agentur.

Die Koordinierung der Anti-Doping-Arbeit ist in der FIS seit Jahren von der Administration um Generalsekretärin Sarah Lewis, die den Verband bei Dopingfällen nach außen vertritt, und den Sportabteilungen ausgelagert. „Das ist ein separates Department. Wir arbeiten mit externen Anti-Doping-Experten zusammen. Sie (Anm.: Lewis) bestimmt nicht die Analysen, das geht über Experten, die auf anonymisierter Basis Zugriff auf die Blutprofile haben und die Strategie festlegen“, so Fussek. Als Experte wird dafür seit vielen Jahren der Däne Rasmus Damsgaard engagiert.

Eine strikte Distanz - die nicht nur bei der FIS - auf Kritik an mangelnder Selbstkontrolle der Verbände in der Vergangenheit beruht, halte sie natürlich auch zu den Sportlern, hielt Fussek fest. Eine weitere Abkoppelung könnte demnächst die Übertragung des gesamten Testprozederes an die vom IOC eingerichtete Internationale Test-Agentur (ITA) bringen. „Ja, wir denken auch in diese Richtung und sind in Verhandlungen.“

Durch die in den letzten Jahren enorm angewachsene Bürokratie und Komplexität zahlreicher Fälle müsse auch die FIS auf externe Rechts- und Wissenschaftsexpertisen zurückgreifen. Bei den Fällen der mutmaßlich in den russischen Staatsdopingskandal verwickelten Langläufer hatte sie im Vorjahr zumindest einen Sprachvorteil, so die fließend russisch sprechende Fussek.

Einige der vom IOC ursprünglich wegen Dopings gesperrten, nachträglich vom CAS aber wieder begnadigten Russen werden übrigens auch in Seefeld am Start sein. Ihre Fälle sind FIS-intern noch nicht abgeschlossen. Deshalb sei es durchaus möglich, dass es in nächster Zeit diesbezüglich Entscheidungen geben wird, verriet Fussek ohne auf Details einzugehen.

In Seefeld arbeitet die FIS auch mit der österreichischen Anti-Doping Agentur (NADA) zusammen. Deren Personal nimmt dort die Wettkampfproben. Die Zusammenarbeit mit der FIS laufe seit Jahren problemlos, wie NADA-Sprecher David Müller der APA bestätigte. Der Ski-Weltverband sei nach jenem für Radsport (UCI) und neben der Leichtathletik (IAAF) einer der aktuellen Vorreiter im Anti-Doping-Kampf.

Ein grundsätzliches Problem bleibe aber - nicht nur bei der FIS - die nach wie vor bei den Verbänden selbst liegende Hoheit über Dopingkontrollen und oftmals die Abwicklung der Disziplinarverfahren. Diese hätten dort aufgrund von offensichtlichen Eigeninteressen - die zahlreiche Dopingskandale samt Vertuschungen in der Vergangenheit belegen - eigentlich nichts verloren. Echte Unabhängigkeit könne nur eine externe und unabhängige Kontrolleinrichtung haben, wie sie die UCI und die IAAF nach jüngeren Skandalen eingerichtet haben, bekräftigte Müller.

Die von Fussek erwähnte ITA ist seiner Ansicht nach auch nicht der Weisheit letzter Schluss, da sie zu sehr vom mächtigen Internationalen Olympischen Komitee abhängig sei. Es brauche neben der WADA als Legislative und dem CAS als Judikative auch eine völlig unabhängige, allgemein anerkannte Exekutive.