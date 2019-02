Nordische WM: Medaillengewinner von Ramsau mit sportlichem Nachwuchs

Seefeld (APA) - Vier der österreichischen Medaillengewinner der Nordischen Ski-WM 1999 in Ramsau sind dem Spitzensport weiterhin eng verbunden, sie haben aber auch für sportlichen Nachwuchs gesorgt. Fünf Kinder von Alois Stadlober, Maria Theurl, Markus Gandler und Andreas Widhölzl gehören ÖSV-Kadern an, Teresa (26 Jahre) und Luis Stadlober (27) sind sogar bei der Heim-WM in Seefeld dabei.

„Wichtig sind aber nicht nur die Gene und Talent, sondern dass die Eltern voll dahinterstehen“, erklärte Trainer-Vater Alois Stadlober gegenüber der APA. Er und seine Gattin, die frühere Skirennläuferin Roswitha Steiner, haben mit den Kindern schon früh Sport betrieben und sie später in ihren Karrieren positiv unterstützt. „Es gibt viele ehrgeizige Eltern, aber wenn sie nicht selbst zu Wettkämpfen mitfahren, kommen die Kinder oft nicht so weit“, weiß Stadlober.

Teresa Stadlober hat es dank Einstellung und Leistungsvermögen im Skilanglauf in die Weltspitze geschafft. Nach Medaillen bei Junioren- und U23-WM greift die Radstädterin nun mit 26 Jahren auch bei der Heim-WM nach Edelmetall.

Witta Walcher, die Tochter der Ex-Langläufer Maria Theurl und Achim Walcher, ist zehn Jahre jünger und ebenfalls sehr talentiert. Die B-Kader-Langläuferin wollte sich im Land der Weltbesten, in Norwegen, mit Gleichaltrigen weiterentwickeln. Doch das Projekt eines dreijährigen Schulbesuchs und Trainings in Lillehammer wurde kürzlich nach einem halben Jahr nicht zuletzt wegen einer Verletzung vorzeitig beendet. Wittas 13-jähriger Bruder Paul ist vom Alpinsport zur Nordischen Kombination gewechselt und in seiner Altersklasse im Austria Cup in der Spitze dabei.

Noah Widhölzl (17) ist Skispringer im C-Kader und Anna Gandler (18) betreibt Biathlon (B-Kader) - ihre Schwester Lara ist im Tiroler Nachwuchskader aktiv. Es fällt auf, dass Kinder von Ex-Ausdauerathleten nun eher am Biathlon als am Skilanglauf interessiert sind. Soli Mesotitsch (18/C-Kader), Lea Sumann (Stmk/U15), Max Urain, Anna-Maria Schrempf (beide St/U14), die Tochter des Ex-Langläufers Roland Diethart, sowie Anne-Marie Sprung (St/U13), die Tochter der in Russland geborenen Ex-Langläuferin Anna Sprung (Filipowa), haben Karrieren als „Skijäger“ im Visier.