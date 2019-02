Kurz reist in die USA - Treffen mit Außenminister Pompeo

Wien/Washington (APA) - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) beginnt am heutigen Dienstag seinen ersten bilateralen Besuch in Washington, in dessen Rahmen er am Mittwoch auch US-Präsident Donald Trump treffen will. Den ersten Programmpunkt bildet am Abend (Mittwoch 00.00 Uhr Ortszeit) ein Abendessen mit US-Außenminister Mike Pompeo im State Department.

„Im Fokus stehen vor allem Themen, bei denen wir unterschiedliche Auffassungen haben, wie der Kampf gegen den Klimawandel, der Einsatz gegen Protektionismus und für einen fairen und gerechten Handel im Sinne der österreichischen Wirtschaft sowie globale Fragen, wie die Abrüstung von Atomwaffen“, betonte Kurz gegenüber der APA. Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) hatte am Donnerstag nach einem Treffen mit Pompeo in Warschau gemeint, dass Wien und Washington in vielen Bereichen „auf einer Wellenlänge“ seien.

Trump wird den Kanzler am Mittwochnachmittag (Ortszeit) im Weißen Haus empfangen. Kurz ist der erste österreichische Regierungschef seit 13 Jahren, der einen Termin beim US-Präsidenten bekommen hat. Am Wochenende musste der ÖVP-Chef Kritik der SPÖ einstecken, nachdem er Trump eine „zum Teil sehr erfolgreiche Außenpolitik“ attestiert hatte.