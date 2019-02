Fünfjährige Skifahrerin prallte in Kärnten gegen Hütte

Bad Kleinkirchheim (APA) - Ein fünfjähriges Mädchen aus Tschechien ist am Montagnachmittag bei einem Skiunfall in Bad Kleinkirchheim (Bezirk Spittal an der Drau) verletzt worden. Laut Polizei war das Kind mit seinen Skiern von einem Weg abgekommen und etwa 40 Meter im steilen Gelände talwärts gerutscht, wo es gegen eine Hütte prallte. Die Fünfjährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Klinikum Klagenfurt gebracht.