Deutscher bei Skiunfall mit Fahrerflucht in Tirol schwer verletzt

Sölden (APA) - Ein 36-jähriger Snowboarder aus Deutschland ist am Montag bei einem Zusammenstoß mit einem unbekannten Skifahrer auf einer Piste am Tiefenbachferner in Sölden (Bezirk Imst) schwer verletzt worden. Laut Polizei blieb der Skifahrer nach der Kollision zwar kurz stehen, fuhr dann aber einfach davon. Der Deutsche musste mit einem Motorschlitten abtransportiert werden.