Einbrecher in NÖ angeschossen - Schütze besaß Waffe illegal

St. Valentin/Ennsdorf/Linz (APA) - Nach einem Einbruch am Montag in St. Valentin (Bezirk Amstetten), bei dem der Hausbesitzer einen der beiden mutmaßlichen Täter angeschossen haben soll, waren für Dienstag Einvernahmen geplant. Der Schütze soll die Pistole illegal besessen haben. „Er hat kein waffenrechtliches Dokument“, sagte Polizeisprecher Heinz Holub. Der verletzte Kroate wurde festgenommen, sein Komplize war weiter flüchtig.

„Heute werden im Laufe des Tages Einvernahmen durchgeführt und es wird Beweismaterial gesichtet“, erläuterte Holub. Befragt werden sollten der verletzte Verdächtige sowie der mutmaßliche Schütze, gegen den Ermittlungen auch wegen illegalen Waffenbesitzes eingeleitet wurden.

Der 47-Jährige und sein Komplize hatten am Montagabend nach den beiden Schüssen in St. Valentin das Haus ohne Beute verlassen, teilte der Sprecher mit. Der Lenker hatte daraufhin den blutenden Mann im wenige Kilometer entfernten Ennsdorf aus dem Flucht-Pkw aussteigen lassen. Zeugen verständigten sofort Rettung und Polizei. Der 47-Jährige - er war am Oberschenkel getroffen worden - wurde in einem Linzer Krankenhaus ambulant behandelt.