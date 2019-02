Wiener Aktienmarkt vorbörslich weiter wenig bewegt erwartet

Wien (APA) - Heimische Aktienhändler erwarten die Eröffnung an der Wiener Börse am Dienstag mit knapp behaupteter Tendenz. Zu Handelsbeginn dürfte der ATX nach Händlerschätzungen rund vier Punkte unter dem Schluss-Stand vom Montag (3.023,92) liegen.

Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 3.001,00 und 3.032,00 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 3.011,00 Punkten aus.

Nachdem sich der ATX bereits am Vortag nur wenig bewegt hatte, dürfte er auch am zweiten Handelstag der Woche vorerst auf der Stelle treten. Auch an den asiatischen Leitbörsen haben sich die Kursbewegungen in Grenzen gehalten. Die US-Börsen wiederum haben keine Vorgaben geliefert, da sie am Montag feiertagsbedingt geschlossen geblieben waren. Impulse für den Handel könnte im heutigen Tagesverlauf der vom deutschen Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) erhobene Index für die Konjunkturerwartungen in Deutschland liefern.

Auf Unternehmensseite rückte die BAWAG die mit Geschäftszahlen in den Mittelpunkt. Die Bank hat im abgelaufenen Geschäftsjahr gut verdient und erwartet auch 2019 und 2020 jeweils ein Gewinnwachstum von über sechs Prozent. Der Gewinn vor Steuern, der 2018 um 14 Prozent auf 573 Mio. Euro zugelegt hat, soll heuer auf über 600 Mio. und 2020 auf über 640 Mio. Euro weiter steigen, heißt es in der Mitteilung der Bank zum vorläufigen Ergebnis von 2018. Im Vorfeld der Zahlenpräsentation hatte die BAWAG-Aktie mit einem Plus von 1,28 Prozent auf 38,10 zu den stärksten ATX-Werten gehört.

Der Leitindex ATX hatte zum Wochenauftakt um minimale 0,01 Prozent höher bei 3.023,92 Punkten geschlossen. Auf Unternehmensseite hat Palfinger überraschend bereits seine Geschäftszahlen für das Jahr 2018 präsentiert. Der Hersteller von Kränen und Hebevorrichtungen wies für das Geschäftsjahr ein Konzernergebnis von 57,9 Mio. Euro aus, nach einem Verlust von 11,4 Mio. Euro im Vorjahr. Der Umsatz legte 2018 gegenüber dem Vorjahr um ein Zehntel auf 1,62 Mrd. Euro zu. Die im breiter gefassten ATX Prime enthaltenen Anteilsscheine von Palfinger reagierten erst lange nicht auf die Zahlenvorlage und gaben am Ende um 0,40 Prozent auf 24,90 Euro nach.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

~ FACC +2,92% 14,78 Euro AG +2,16% 33,10 Euro Lenzing +1,85% 85,15 Euro ~ Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

~ Marinomed -2,28% 77,20 Euro UBM Development -2,20% 35,50 Euro Zumtobel -2,12% 7,83 Euro ~

~ ISIN AT0000999982 ~ APA075 2019-02-19/08:43