Schießen: ÖSB-Aktive 2019 mit sechs Chancen auf Olympia-Quotenplätze

Neu-Delhi (APA) - Für Österreichs Schützen-Elite gibt es heuer sechs Chancen auf Quotenplätze für die Olympischen Spiele 2020. Nachdem es bei der ersten Chance im vergangenen September bei den Weltmeisterschaften in Changwon in Südkorea nicht geklappt hatte, werden 2019 bei vier Weltcups, den European Games im Juni in Minsk sowie den Kleinkaliber-Europameisterschaften im September in Bologna Tokio-Tickets vergeben.

Die erste Weltcup-Station ist von Samstag bis Donnerstag nächster Woche Neu-Delhi. Es folgen Ende April Peking, Ende Mai München und Ende August/Anfang September Rio de Janeiro. Zum Auftakt in Indien wie auch bei den anderen drei Weltcups werden bei Damen und Herren in je vier Bewerben je zwei Olympia-Quotenplätze vergeben, also insgesamt 16. In Minsk werden es in je sechs Bewerben je einer sein, also insgesamt zwölf. In Bologna sind je zwei mal zwei zu haben, also insgesamt acht.

Vier Herren und zwei Damen des Österreichischen Schützenbundes (ÖSB) sind aufgrund ihrer Ergebnisse Teil des Kaders „Tokio 2020“ und erhalten damit eine athletenspezifische Spitzensportförderung. Es sind dies Thomas Mathis, Bernhard Pickl, Gernot Rumpler und Alexander Schmirl bzw. Olivia Hofmann und Franziska Peer. Neben diesem Sextett haben aber natürlich auch andere Athleten die Möglichkeit, nicht personengebundene Olympia-Quotenplätze zu holen.

Im April 2020 folgt noch ein Olympia-Qualifikationsturnier. Letztlich geht nach Quali-Schluss per 30. April 2020 in jedem der zwölf olympischen Individual-Bewerbe eine Tokio-Fahrkarte personengebunden an den besten nicht schon qualifizierten Athleten. Pro Bewerb und Land sind maximal zwei qualifizierte Aktive möglich.