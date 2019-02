Olympia: Indonesien erwägt Bewerbung für Sommerspiele 2032

Jakarta (APA/dpa) - Indonesien will sich um die Austragung der Olympischen Spiele 2032 bewerben. Präsident Joko Widodo habe ein formales Schreiben an das Internationale Olympische Komitee (IOC) geschickt, berichtet die Nachrichtenagentur Antara am Dienstag. Das Land hatte 2018 die Asien-Spiele ausgerichtet. Austragungsorte waren Jakarta und Palembang. Das IOC wird 2023 über den Ausrichter der Spiele entscheiden.